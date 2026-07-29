Il Milan smentisce la notizia della morte di Franco Baresi

Nella serata di mercoledì in tutte le redazioni dei giornali si è sparsa la voce della morte di Franco Baresi, indimenticata bandiera del Milan e della Nazionale. Subito sono partite le verifiche di rito, necessarie prima di diffondere una notizia. Dopo poco è arrivata una secca smentita da parte del club rossonero.

AC Milan “smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia”.

Con questa nota ufficiale il club ha smentito le voci sulla scomparsa della leggenda rossonera. “Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”.