Il Milan stende 2-0 il Venezia a San Siro: i rossoneri salgono a sei punti in classifica

Il Milan vince 2-0 a San Siro contro il Venezia nell’anticipo del venerdì, che apre la seconda giornata di Serie A. La squadra di Amorim fa due vittorie su due e sale a 6 punti, a punteggio pieno dopo due partite. Apre le marcature Gonçalo Ramos, che bagna il debutto al Meazza con il gol della vittoria, che lo ripaga di ben tre occasioni favorevoli mancate nel primo tempo. Il raddoppio arriva nel finale grazie ad un autogol di Halhal, dopo un tiro di Jashari . Una vittoria che dà morale ai rossoneri, in una fase della stagione in cui è importante fare punti in attesa di migliorare gli automatismi. Fatto sta che il Milan, chiude un’altra partita in crescendo, arrivando al prossimo big match contro la Juventus col massimo del morale.

Primo tempo su buoni ritmi. Al 13’ l’attaccante portoghese scatta sul filo del fuorigioco poi a tu per tu su Stankovic si fa parare il tiro dal portiere serbo. Poi al 33’ servito da Loftus-Cheek, tutto solo in area calcia troppo debolmente. Poi pochi minuti dopo l’ex punta del Psg spreca ancora, mancando l’impatto del pallone su cross di Chukwueze. Si vede anche il Venezia, che gioca senza fare le barricate. Al 24’ la squadra di Stroppa si rende pericolosa. Haps trova il fondo e mette in mezzo, non ci arriva Akor Adams ma una deviazione fortuita di Bartesaghi regala un’ottima palla a Yeboah, su cui si immola in qualche modo Pavlovic. Allo scadere della prima frazione, Chukwueze scappa via in contropiede e calcia da fuori area. Fa buona guardia Stankovic. La prima chance della ripresa capita al Venezia. Cross dalla sinistra di Haps, sull’altro palo arriva la conclusione di Hainaut, che non va lontana dal palo. Al 55’ clamorosa occasione per il Milan. Punizione in area di Modric, sulla respinta della difesa lagunare, Musah calcia a cinque metri dalla porta e centra la traversa. Amorim prova a cambiare e manda in campo Rabiot e Saelemaekers per Cissé e Loftus-Cheek. I cambi premiano subito i rossoneri. Saelemaekers serve in profondità Gonçalo Ramos, che con un diagonale sul secondo palo trafigge Stankovic. La squadra di Amorim mantiene la gestione del pallone e trova il raddoppio nel finale.Jashari si invola verso la porta e calcia a rete. Dopo la parata di Stankovic, il pallone carambola su Halhal, che beffa il suo compagno di squadra. San Siro può festeggiare la prima vittoria casalinga.