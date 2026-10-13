Il Napoli si illude poi cade 3-1 a Villareal: seconda sconfitta per gli azzurri in Champions

Trasferta spagnola amara per il Napoli. Gli azzurri cedono 3-1 al Villareal, nella seconda giornata di Champions League. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Allegri, ancora ferma a zero punti dopo due turni di League Phase. Tuttavia nel primo tempo è un buon Napoli. Gli azzurri passano in vantaggio all’8 con Rrahmani che mette in rete al secondo tentativo dopo una grande parata di Luiz Junior. Dopo l’incrocio dei pali colpito da Hojlund, il Villareal risponde con un uno-due letale. Segna prima Mikautadze (23’), che sfrutta un retropassaggio sbagliato di Politano, poi è Mourino (26’) a firmare il sorpasso con un gran tiro da fuori. Nella ripresa la reazione del Napoli non è molto convinta. Il Villareal palleggia bene e mette in ghiaccio la partita. All’87’ il neo entrato Oluwaseyi trova il gol,che condanna il Napoli ad un’altra sconfitta, che complica il cammino europeo degli azzurri.

La partita

Il Napoli è subito propositivo e all’8’ sblocca il match. Sugli sviluppi di un corner Rrahmani impegna Luiz Junior poi è il più lesto a ribadire in rete. Il Villareal reagisce subito con il georgiano Mikautadze, che tiene in affanno la difesa azzurra. Quando avanza il Napoli è sempre pericoloso e sfiora il raddoppio. Politano mette la palla al centro per Hojlund che di testa centra il legno. Al 23’ la squadra spagnola trova il pari. Retropassaggio all’indietro troppo prevedibile di Politano per Milinkovic-Savic. Si inserisce Mikautadze, che aggira il portiere serbo e deposita in rete. Passano tre minuti e i padroni di casa passano in vantaggio con un gran tiro da fuori di Mourino, su cui non può nulla Milinkovic-Savic. La squadra di Allegri non ci sta e al 34’ si rende pericolosa con McTominay, il suo colpo di testa finisce a lato. Il Villareal si vede con Moleiro, chiude tutto Rrahmani. Il primo tempo si chiude con il Napoli sotto 2-1.

Gli azzurri alzano il baricentro alla ricerca del pareggio. Il Villareal risponde colpo su colpo. Al 56’ incursione in area di Moleiro, che mette in mezzo per Gerard Moreno, l’anticipo di Badiashile è provvidenziale. Cambi per Allegri. Entrano Spinazzola, Neres e Lang per Politano, Giovane e McTominay. Sono gli spagnoli a tenere meglio il campo, gli azzurri faticano a costruire occasioni pericolose. All’80’ Hojlund fa tutto da solo ma non riesce a concludere in porta. All’87’ il Villareal trova il terzo gol. Ci pensa il neo entro Oluwaseyi, a concretizzare l’azione costruita da Saliba e Perez. Episodio che chiude virtualmente la gara. Gli azzurri smettono di crederci e tornano dalla trasferta spagnola con zero punti.

Il tabellino

VILLARREAL (4-4-2) - Luiz Junior; Mourino, Pau Navarro, Veiga, C. Romero; Comesana (84’ Perez), Gueye (85’ Cardona), Saliba, Moleiro (69’ Foyt); Gerard Moreno (66’ Oluwaseyi), Mikautadze (67’ Freeman). Allenatore: Inigo Perez

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin (73’ Lucca), Rrahmani, Badiashile; Politano (60’ Spinazzola), Gilmour (72’ Lobotka), McTominay (60’ Neres), Di Lorenzo; Giovane (60’ Lang), De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Rrahmani (N) 8’, Mikautadze (V) 23’, Mourino (V) 26’, Oluwaseyi (V) 87’

Ammoniti: Mikautadze (V), Giovane (N), De Bruyne (N), Di Lorenzo (N)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)