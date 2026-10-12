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Calcio

Incubo calci piazzati. Il Milan frena ancora

Occasione sprecata per i rossoneri dopo il vantaggio iniziale del francese

Alessandro Ruta
Sassuolo�s Cas Odenthal scores the 1-1 goal during the Italian Serie A soccer match US Sassuolo vs AC Milan at Mapei Stadium in Reggio Emilia, Italy, 11 October 2026. ANSA / ELISABETTA BARACCHI
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Solo un pareggio per il Milan contro il Sassuolo in una partita strana, a lungo noiosa e poi risolta da due gol nel giro di 4 minuti da parte di Rabiot e Odenthal. Occasione sprecata per i rossoneri dopo il vantaggio iniziale del francese arrivato al termine di un buon periodo della squadra di Amorim svegliatasi a cavallo dell’intervallo. Interessante il passaggio alla difesa a 4 del tecnico portoghese che ha esaltato Gila, ma forse un po’ anestetizzato Chukwueze. Grande protagonista comunque il portiere di casa Muric con almeno 3 interventi a salvare i suoi prima del pareggio di Odenthal sugli sviluppi di un corner. Odenthal peraltro entrato nel primo tempo al posto di Leysen infortunato così come il milanista Gabbia per cui si teme il peggio (grave infortunio ai flessori della coscia sinistra).

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