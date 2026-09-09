Ineleggibilità Malagò, la Procura Coni rifiuta l’archiviazione

Il Coni si rimette di traverso nei confronti dell’elezione di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, a numero uno del calcio italiano. Il procuratore generale dello sport del CONI Ugo Taucer ha infatti respinto la richiesta di archiviazione redatta da Giuseppe Chinè , capo della procura federale sulla richiesta dí ineleggibilità «perché al momento della presentazione della candidatura non era tesserato con la Figc».

Per Chinè tale condizione «non sarebbe obbligatoria» poiché nel passato il dettaglio burocratico non fu considerato a proposito dell’elezione di Gravina. Taucer nel respingere l’archiviazione ritiene di aver bisogno di un approfondimento e di chiarimenti, da qui la richiesta a Chinè e inoltre di girare la questione al CONI. Due suggerimenti che hanno un valore politico: cioè suggerisce di passare la pratica all’attenzione della giunta del CONI che dovrà sciogliere il nodo politico e formale.

A questo punto al centro della scena ritorna il presidente del Coni Luciano Buonfiglio che già non aveva gradito la nomina di Diana Bianchedi, vice presidente vicario del Foro Italico, a capo delegazione del Club Italia della Nazionale.

E infatti sulla questione c’è stato un incontro a Roma per scongiurare il rischio di un conflitto tra i due incarichi per la dirigente sportiva che aveva avuto un ruolo di primo piano durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Come si può intuire questa è una grana politica che dimostra soltanto il clima tra gli uffici del Foro Italico e la nuova governance del calcio italiano. Malagò non ha lasciato molti amici da quelle parti evidentemente ma continuare a logorare i rapporti istituzionali con queste questioni da dottor sottile non è una bella pubblicità per lo sport italiano.