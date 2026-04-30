Infantino, autogol sulla superscorta

Gianni Infantino si scordi la scorta presidenziale. Voleva essere protetto come Trump, livello 4, un passo in meno di papa Leone e addirittura ancora inferiore alla security assicurata al primo ministro del Canada Mark Carney. Niente da fare, la polizia canadese ha respinto la richiesta, già ridicola di suo. Il capo del calcio mondiale dovrà ricevere, oggi, al Vancouver Convention Centre, 1600 delegati da ogni parte dell'universo, gli ultimi accadimenti che hanno riguardato l'incolumità di Trump devono avere illuminato di immenso il presidente della Fifa che si considera di pari censo, avendo stretto un sodalizio con il suddetto. Ma il dipartimento di polizia di Vancouver ha ribadito che i dirigenti della Fifa non soddisfano gli standard delle persone protette a livello internazionale.

Gianni Infantino dovrà cavarsela con qualche guardia del corpo personale, tra l'altro la città di Vancouver ha annunciato che per il mondiale sono stati finanziati miglioramenti temporanei per le lavoratrici del sesso, in relazione al piano Fifa per i diritti umani. Più sicuro di così.