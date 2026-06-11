Bce, primo rialzo dei tassi dal 2023: Francoforte torna a stringere la politica monetaria

Dopo quasi tre anni, la Banca centrale europea torna ad alzare i tassi di interesse. Il Consiglio direttivo guidato da Christine Lagarde oggi, 11 giugno 2026, ha deciso un aumento di 25 punti base, riportando la politica monetaria europea in una fase più restrittiva. La mossa arriva mentre le nuove tensioni in Medio Oriente alimentano pressioni sui prezzi e riaccendono i timori sull’inflazione nell’Eurozona.

Depositi al 2,25%, rifinanziamenti al 2,40%

Con la decisione annunciata oggi, il tasso sui depositi bancari sale al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e il tasso sui prestiti marginali al 2,65%. Le nuove condizioni entreranno in vigore dal 17 giugno 2026. È il primo rialzo dal settembre 2023, quando Francoforte aveva concluso il precedente ciclo di strette monetarie.

La guerra torna a pesare sull’inflazione

La Bce motiva la scelta con la necessità di mantenere l’inflazione verso l’obiettivo del 2% nel medio periodo. Secondo Francoforte, la guerra in Medio Oriente sta generando nuove pressioni inflazionistiche, con possibili effetti su energia, trasporti e catene di approvvigionamento. Per questo l’istituto centrale ha scelto di intervenire subito, evitando che lo shock geopolitico possa consolidarsi nelle aspettative di famiglie, imprese e mercati.

Nessun percorso già scritto per i prossimi mesi

La banca centrale non si impegna però su una traiettoria predefinita dei tassi. Le prossime decisioni dipenderanno dai nuovi dati su inflazione, crescita e trasmissione della politica monetaria all’economia reale. In altre parole, Francoforte mantiene le mani libere: se le pressioni sui prezzi dovessero aumentare, altri interventi resterebbero possibili; se invece il quadro dovesse stabilizzarsi, la stretta potrebbe fermarsi qui.

Famiglie, imprese e mercati davanti a una nuova fase

Il rialzo dei tassi può riflettersi gradualmente sul costo di mutui, prestiti e finanziamenti alle imprese.

Per i mercati, il segnale è altrettanto rilevante: la Bce torna a privilegiare la prudenza anti-inflazione anche a costo di appesantire il credito. Una scelta che conferma quanto il 2026 si stia trasformando in un anno di nuovo equilibrio tra stabilità dei prezzi, crescita debole e rischi geopolitici.