Infantino monetizza tutto: 70 dollari per partecipare alla sua conferenza stampa

Ultimissime da Fifa House. Infantino ha fissato i prezzi per assistere alla sua conferenza stampa alla vigilia della finale di New York, si registrano fermenti, prenotazioni e lunghe liste di attesa. 70 dollari per ascoltare il capo del football e le sue verità assolute. Non è finita, per chi desiderasse un selfie con una delle vecchie glorie, le famose Legend presenti al mondiale, la cifra stabilità è di dollari 150. Segnalo che lo stesso Infantino si concesse una agghiacciante foto ricordo, quella gratuita, dinanzi alla salma di Pelé. Il tariffario Fifa ricorda le marchette delle case di tolleranza, la tabella registrava cifre differenti in base al tipo di prestazione, ingresso, chiacchierata, prestazione rapida, completa, straordinaria, eventuali supplementi per richieste specifiche del cliente, capi di biancheria e affini. Il ricavato veniva suddiviso tra il o la titolare della casa e le signore e signorine che si erano prestate alla bisogna.

Nel caso della Fifa non è ancora dato sapere come e a chi verrà distribuito l'incasso, se finirà in opere di carità oppure se verrà utilizzato come rimborso spese. Non si sa nemmeno se durante la conferenza stampa sia previsto un hydration break. Forse non ci hanno ancora pensato.