Inter, assalto a Jones

Ieri è sbarcato a Torino Jhon Lucumì per firmare il contratto fino al 2031 con la Juve, che l’ha prelevato dal Bologna per 20 milioni più 2 di bonus. Adesso la Signora vuole regalarsi un nuovo numero uno: ritorno di fiamma per il Dibu Martinez dopo che l’Aston Villa ha ingaggiato Suzuki dal Parma per 30 milioni più 5 di bonus. Due controindicazioni: la Juve non vorrebbe spendere più di 7 milioni per il cartellino dell’argentino (i Villains ne vogliono almeno 10) e il dito rotto del portiere, che rischia di operarsi. Se così fosse, Martinez starebbe fuori almeno 3 mesi. Motivo per cui i bianconeri tengono in caldo ancora Ederson, Vicario e Musso come piani B.

Ore calde in casa Roma, visto che i giallorossi sono vicinissimi a prendere il fantasista Rodrigo Mora dal Porto e hanno chiesto al Tottenham l’esterno sinistro Udogie. Avanti tutta. Idem l’Inter che vuole pescare ancora dalla Premier League l’ultimo rinforzo: pronto l’assalto al Liverpool per il centrocampista Curtis Jones. Affare da 30 milioni più 5 di bonus. In settimana previsto un nuovo tentativo del Galatasaray per Leao (non più indispensabile per il Milan, ora lo insidia pure Cissé), che finora però ha sempre declinato le avance turche. Cambierà idea? Vedremo. Infine il Napoli tiene in caldo Gabriel Jesus (in uscita dall’Arsenal) non appena Lang e Lucca si accaseranno altrove.