Inter, tegola Lautaro Martinez: ecco quante partite salterà

Lautaro Martinez non ci sarà domani per Inter-Lecce e molto probabilmente salterà anche l'ultima sfida dell'anno, la trasferta sul campo del Genoa in programma il 29 dicembre.

Oltre il danno dell'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, per la squadra di Inzaghi si aggiunge anche la beffa di dover rinunciare al proprio capitano e goleador, uscito malconcio durante i supplementari della sfida di mercoledì contro i rossoblù.

Come sottolineato dal comunicato ufficiale del club nerazzurro, gli esami strumentali svolti questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano hanno riscontrato un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra, ma le condizioni dell’argentino saranno rivalutate nei prossimi giorni per poter stimare i tempi di recupero. La speranza è quella di recuperarlo in tempo per la sfida del 6 gennaio contro l'Hellas Verona, ma lo staff medico nerazzurro avrà le idee più chiare nei prossimi giorni. Per il momento, il Toro svolgerà uno specifico programma di riabilitazione.

L'ultimo infortunio dell'argentino risaliva addirittura al dicembre 2021, trasferta all’Olimpico contro la Roma, quando per precauzione rimase 90 minuti in panchina perché affaticato. Un forfait, che arriva dopo 89 partite consecutive, ultima gara saltata il 9 aprile 2022, per squalifica, contro il Verona a San Siro.

Il capitano nerazzurro ha pubblicato un post su Instagram, in cui ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni: "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinchè potesse succedere. Ora focus totale sugl’altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile".

Chi gioca al posto di Lautaro

Adesso toccherà a Inzaghi trovare delle soluzioni alternative per la partita contro il Lecce. Detto che tornerà a disposizione, almeno per la panchina, anche Alexis Sanchez, la soluzione più probabile porta alla coppia Thuram-Arnautovic. Un attacco inedito: i due non hanno mai giocato insieme dall’inizio. E a partita in corso, appena dieci minuti a Empoli, prima dell’infortunio dell’austriaco. Ma c’è anche un piano B da non sottovalutare, ovvero l’impiego di Henrikh Mkhitaryan come seconda punta al fianco di Thuram. L’armeno ha chiuso la gara di mercoledì proprio in quella posizione: opzione meno probabile ma non da escludere. Di sicuro la differenza tra titolari e riserve è sembrata fin troppo evidente in questo primo scorcio di stagione. A meno che la società non decida di tornare sul mercato a gennaio per regalare un altro colpo a Inzaghi.