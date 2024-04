Terna arbitrale al femminile per Inter-Torino: è la prima volta nella storia in Serie A

Terna arbitrale al femminile per Inter-Torino: è la prima volta nella storia in Serie A

Una prima volta nella storia della Serie A nel giorno della festa scudetto dell'Inter. La gara tra i campioni d'Italia e il Torino, valida per la 34ª giornata di campionato, avrà infatti una terna arbitrale tutta al femminile. Il match di San Siro sarà arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno che sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Completano la squadra arbitrale Marchetti come quarto uomo e al Var Di Paolo e Aureliano.

Prima volta in Serie A, ma non prima volta di una terna arbitrale al femminile in un incontro tra due squadre della massima serie. Nel gennaio 2023, infatti, la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese aveva visto la presenza di una terna composta dalle tre stesse donne che domenica saranno protagoniste al Meazza. Ancora prima l'arbitro e le due assistenti erano state le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati: accadde in Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day della Serie B.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

Nata nel 1990 a Livorno, è il primo arbitro donna del calcio italiano. Il debutto è arrivato in Serie D nel novembre del 2015, con il match Levico-Atletico San Paolo. Da lì in poi una lunga scalata fino alla Serie A. La prima partita importante risale alla sfida dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022, tra Cagliari e Cittadella. Una gara nella quale annullò tre gol, uno dei quali con l'ausilio del VAR. Una prestazione convincente che l'ha portata a salire le gerarchie degli arbitri italiani. Il debutto in Serie A arriva poco dopo, il 2 ottobre 2022, con la direzione di Sassuolo-Salernitana. Dopo quella volta ha collezionato altri otto gettoni nella massima serie. Inoltre ha già diretto un incontro tra nazionali, l'amichevole nel marzo dello scorso anno tra Germania e Perù.

Tutte le designazioni

Per il big match tra Juventus e Milan l'arbitro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre per Napoli-Roma, in programma domenica alle 18, è stato scelto Simona Sozza di Seregno. Ecco tutte le designazioni.

venerdì 26 aprile

Frosinone-Salernitana (ore 20.45): Francesco Fourneau di Roma

sabato 27 aprile

Lecce-Monza (ore 15.00): Alberto Santoro di Messina

Juventus-Milan (ore 18.00): Maurizio Mariani di Aprilia

Lazio-Verona (ore 20.45): Davide Massa di Imperia

domenica 28 aprile

Inter-Torino (ore 12.30): Maria Sole Ferrieri Caputi

Bologna-Udinese (ore 15.00): Juan Luca Sacchi di Macerata

Atalanta-Empoli (ore 18.00): Michael Fabbri di Ravenna

Napoli-Roma (ore 18.00): Simone Sozza di Seregno

Fiorentina-Sassuolo (ore 20.45): Matteo Marcenaro di Genova

lunedì 29 aprile

Genoa-Cagliari (ore 20.45): Federico Dionisi di L'Aquila