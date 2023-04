Inzaghi ritrova Lukaku: l'Inter vince 3-0 ad Empoli con doppietta del belga

L'Inter di Simone Inzaghi torna alla vittoria in trasferta 85 giorni dopo l'ultima volta, batte per 3-0 l'Empoli di Paolo Zanetti (vendicando lo 0-1 dell'andata), e interrompe così un'emorragia di sconfitte e pareggi che durava ormai da troppo tempo. Dopo una prima frazione ad andamento lento, i nerazzurri hanno sbloccato la partita subito nella ripresa con un bel gol di Romelu Lukaku, di destro a incrociare. Tante le occasioni da rete per l'Inter che ha poi trovato anche il secondo e terzo gol ancora con il belga, con un sinistro di potenza e di Lautaro Martinez, su assist di uno scatenato Big Rom che si candida per essere protagonista per questo ultimo mese e mezzo di stagione.

Con questa vittoria l'Inter sale a quota 54 punti, scavalcando il Milan al quinto posto e mettendosi a meno due dalla Roma che domani giocherà a Bergamo contro l'Atalanta. I nerazzurri attendono anche la sfida tra i cugini rossoneri e il Lecce, ore 18, e il big match tra Napoli e Juventus. L'Inter non vinceva in campionato dallo scorso 5 marzo contro il Lecce e torna dunque ad ottenere i tre punti a distanza di 49 giorni dopo. Ora il secondo posto dalla Lazio è ancora distante sette punti ma domenica ci sarà lo scontro diretto a San Siro proprio contro i biancocelesti e servirà una vittoria per accorciare ulteriormente e riaprire le speranze di arrivare ad un posto in Champions League. Nel frattempo Inzaghi si gode un ritrovato Lukaku, un clean sheet e tre punti d'oro che permettono di arrivare alla semifinale di ritorno contro la Juventus con più tranquillità.

La cronaca della partita

L'Inter si rende pericolosa al 3' con Brozovic che ci provadi prima intenzione dopo una respinta della difesa dell'Empoli ma il suo tiro viene murato. Al 13' grandissimo aggancio di Cambiaghi che viene fermato in uscita da un ottimo intervento di Handanovic. Al 19' Parisi se ne va in velocità, entra in area di rigore e appoggia il pallone a Baldanzi che va al tiro di sinistro: para a terra il portiere sloveno. Al 30' Gagliardini si mette in proprio con un tiro dalla distanza che termina alto di poco. Al 39' Lukaku allarga bene per Bellanova che la mette in mezzo per Correa che non riesce però a indirizzare verso la porta. Sul finire del primo tempo Correa serve Brozovic che entra in area di rigore trovando però l'anticipo di Perisan.

Nella ripresa l'Inter la sblocca subito con Romelu Lukaku che torna al gol su azione in campionato dopo oltre 8 mesi (l'ultima volta il 13 agosto contro il Lecce). Bello scambio corto tra Lukaku e Brozovic con il croato che serve il belga che con un destro preciso a fil di palo buca Perisan. Al 54' altra grande giocata di Lukaku che lancia in velocità Bellanova che la mette, male, al centro non permettendo a Correa e Gosens, ben appostati in mezzo all'area di rigore, di poter colpire. Al 55' Baldanzi allarga per Cambiaghi che va al tiro: palla alta. Al 67' l'Inter se ne va in contropiede con Correa che allarga per Calhanoglu che controlla a va al tiro: Perisan in angolo. Al 69' ci prova di testa de Vrij su tracciante di Gaglardini ma la palla si infrange sulla traversa. Al 73' bell'azione personale di Baldanzi che converge e va al tiro di sinistro: si immola de Vrij. Sul ribaltamento di fronte Lukaku sposta con il fisico Tonelli e va al tiro di sinistro: palla fuori di poco. Al 76' l'attaccante belga si mette in proprio dopo aver ricevuto palla da Calhanoglu, punta l'area di rigore e scarica un sinistro di rara potenza alla sinistra di Perisan. All'88' Lukaku serve l'assist a Lautaro Martinez per il 3-0. Due-tre tocchi di suola dell'argentino che poi batte Perisan per il 3-0 finale.

Il tabellino

Empoli: Perisan, Ebuehi, Luperto (72' Tonelli), Ismajli, Parisi, Marin, Haas (65' Grassi), Bandinelli (72' Vignato), Baldanzi, Cambiaghi (65' Satriano), Caputo (80' Destro) Allenatore Paolo Zanetti

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij, Acerbi, Bellanova (69' Dumfries), Calhanoglu (87' Asllani), Brozovic (77' Barella), Gagliardini, Gosens (77' Dimarco), Correa (69' Lautaro Martinez), Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi

Marcatori: 48' e 76' Lukaku (I), 88' Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Parisi, Barella

Arbitro: Luca Marineli (sezione di Tivoli)