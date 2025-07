"Io, Leo, mogli, figli. Siamo tutti amici"

Mirwan Suwarso ha tra le mani una bacchetta magica: ha fatto scomparire l'incredulità in chi ascolta che al Como potrebbe arrivare anche Leo Messi. È l'ambizione di un Como che già in Serie D era divenuto il club con la proprietà più ricca dell'intero calcio italiano e che più che un eldorado è divenuta una Monte Carlo del pallone. «Messi al Como? Mai dire mai», ha spiegato il suo ex compagno di squadra Fabregas presentando la Como Cup (stasera Como contro Al-Ahli). «È stato a casa mia in vacanza. Ha fatto un viaggio per vedere amici, noi siamo amici, così come lo sono le mogli e i figli». Le parole hanno un peso, ma i sogni rendono tutto leggero: Messi, 38 anni, ha dalla sua 8 Palloni d'oro e un presente all'Inter Miami che potrebbe avere un'alternativa proprio sul Lario. Dove, tra le poche centinaia al Sinigaglia contro il Lille c'era anche Antonela Roccuzzo, che di Leo è moglie e madre dei suoi tre figli.

Messi frequentava Como già oltre 10 anni fa, oggi sono i suoi figli a indossare la casacca comasca: è successo proprio dopo la sfida al Lille, quando con Fabregas junior sono scesi in campo allo stadio per una partitella davanti alle mamme. Non è un copione già scritto, quello di Messi al Como: ma la più hollywoodiana delle squadre di A al colpo da Oscar non ci rinuncerà facilmente.