Italia-Macedonia del Nord: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

L'Italia di Luciano Spalletti affronterà questa sera allo stadio Olimpico di Roma la Macedonia del Nord che non rievoca bei ricordi visto che fu la nazionale che eliminò gli azzurri agli spareggi per andare al Mondiale in Qatar. L'Italia deve vincere per sperare di staccare ancora il pass per Euro 2024. Gli azzurri, in teoria, potrebbero anche perdere la gara contro la Macedonia del Nord, a patto che batta poi l'Ucraina nell'ultimo turno, lunedì 20 novembre.

Grazie alla vittoria dell'andata, inoltre, con un altro successo sarebbe certa di passare il turno senza passare dai playoff. Anche davanti all'arrivo di tre squadre a quota tredici, ovvero Italia, Macedonia del Nord e Ucraina, gli azzurri passerebbero il turno per la somma di punti ottenuti negli scontri diretti (7 punti per gli azzurri, uno in più rispetto ai 6 dell'Ucraina e ai 4 della Macedonia). Anche con quattro punti tra Ucraina e Macedonia del Nord, indipendentemente dal match in cui arriverà la vittoria, l'Italia è certa di passare.

Qui Italia

Spalletti ha dovuto incassare i forfait di Manuel Locatelli per un'infrazione alla costola che ne mette in dubbio la sua presenza anche per Juventus-Inter del 26 novembre e quella di Alessandro Bastoni per un risentimento al polpaccio destor che molto prababilmente non permetterà nemmeno a lui di giocare il derby d'Italia. Nonostante questo, il commissario tecnico ha già in mente l'undici per scardinare la difesa della Macedonia del Nord. In porta ci sarà Donnarumma, in difesa tre quarti saranno nerazzurri con Darmian a destra, Dimarco a sinistra, Acerbi e Gatti in mezzo. Barella-Jorginho-Bonaventura a metà campo con il tridente formato da Chiesa-Berardi e Raspadori.

Spalletti "sicuro"

Il ct è parso tranquillo durante la conferenza stampa di presentazione anche perché la sua Italia ha tutte le carte in regola per staccare il pass per Euro 2024 che si giocherà in Germania: "La Macedonia è squadra di tutto rispetto. Non bisogna essere rigidi, ma elastici, nel calcio. Lo facciamo spesso. Elmas sa fare tutte e due le cose, può trovare verticalizzazioni nel gioco stretto. Ma dobbiamo avere sempre equilibrio. Se riusciamo a fare un allenamento dove il calciatore ha più piacere a svilupparlo viene anche meglio. Ma abbiamo fatto cose umane. Il gesto tecnico fa vedere quello che siamo, il contrasto e il duello vinto fa vedere dove vogliamo arrivare”.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La partita sarà trasmessa in chiaro da Rai1 e per vederla int v basterà sintonizzarsi sul pirmo canale del digitale terrestre. La gara si giocherà alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2); - Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski

La classifica del girone dell'Italia

Inghilterra 16 punti (già qualificata)

Ucraina 13 punti

Italia 10 punti

Macedonia del Nord 7 punti

Malta 0 punti