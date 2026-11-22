Troppi i punti persi finora e troppo allungata la classifica per pensare che la Juventus contro il Venezia abbia a disposizione altro risultato se non la vittoria: all’ora di pranzo, i bianconeri ospiteranno la squadra di Nicola senza alcun tipo di paracadute. Là davanti corrono e la Signora è obbligata a fare altrettanto tenendo bene in mente che a ottobre i lagunari hanno battuto il Napoli spaventando poi anche l’Inter: Spalletti lo sa e si augura che lo sappiano anche i suoi giocatori, i quali prima della sosta avevano pareggiato a Firenze fallendo la possibilità di accorciare le distanze rispetto alle primissime posizioni. «Se è questo il momento di accelerare? Secondo me c’è ancora tempo per arrivare davanti. E, comunque, il nostro obiettivo è diventare qualcosa», le parole del tecnico bianconero. Il quale oggi festeggerà le 600 presenze in serie A, avendo esordito il 31 agosto 1997 sulla panchina dell’Empoli (1-3 contro la Roma): meglio di lui hanno fatto Mazzone (792), Rocco (747), Trapattoni (689), Gasperini (648) e Liedholm (635). Una classifica nobile che al momento non comprende Antonio Conte, il quale in settimana non ha negato il desiderio di tornare un giorno a Torino: «Trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante. Se avrei fatto le stesse dichiarazioni? Quando non allenavo, io sono andato a guardare gli altri colleghi per cercare soluzioni da applicare alla mia squadra successiva. L’ho fatto con totale rispetto, aspettando il momento giusto per rientrare». Stilettata o no, questo è quanto.

Nel frattempo c’è appunto da battere il Venezia e da tornare a fare gol con chi è deputato a farli: 15 reti segnate in 11 partite sono una miseria e il fatto che Bremer (a quota tre) sia il bianconero più prolifico in campionato stona parecchio. Oggi Spalletti ripartirà probabilmente con Woltemade centravanti, Kolo Muani e Alajbegovic esterni: ha già (parzialmente) funzionato, dovrà farlo ancora.