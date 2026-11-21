Una macchina da guerra. La Roma di Gasperini rifila 4 reti sul campo del Parma nonostante una prima parte di gara non perfetta e senza perdere la testa dopo il pareggio dei padroni di casa. Finisce 5-1 per i giallorossi che hanno trovato in Malen (non certo da oggi) un attaccante sempre più straordinario e un vero rapace d’area di rigore in grado di essere al posto giusto nel momento giusto. I giallorossi sono di gran lunga il miglior attacco della Serie A con 38 reti realizzate.

Il Parma di Gilardino può avere qualche rimpianto per un paio di errori difensivi costati il secondo e terzo gol della banda di Gasp ma, nel complesso, la prova è stata all’altezza almeno fino a quando il punteggio era in bilico. In classifica, la Roma si porta al secondo posto con 30 punti, a -2 dai cugini laziali ma in attesa dell’Inter che, in caso di vittoria a Bergamo, tornerebbe avanti di un punto. La classifica del Parma, invece, rimane ancora deficitaria con 8 punti che valgono l’attuale quart’ultimo posto.

Tanto Parma, poi magia di Malen

Gasperini recupera Dybala, Svilar e Mancini, Gilardino invece perde per infortunio Romero e Diego Carlos. La gara comincia con il Parma che preme subito sull’acceleratore: al 2’ doppia parata di Svilar. I ducali giocano molto bene, pressano alto e chiudono gli spazi per la Roma che prova le ripartenze. Ancora un pericolo per i giallorossi al 9’, Elphege manda alto il colpo di testa. La squadra di Gasperini comincia a crescere e aumentare la sua intensità soltanto al 21’, il tiro di Cristante viene deviato in corner. Al 23’ ancora occasione per il Parma ma la difesa giallorossa si salva.

Al 33’ c’è un triplo rischio per la Roma sulle fiammate di Elphege e Delprato: su calcio d’angolo Svilar salva la sua porta su Fabbian, è sicuramente il miglior Parma della gestione Gilardino. I campioni, però, si vedono nel momento di difficoltà: al 39’ assist in area di Lulli, una giocata straordinaria di Malen da attaccante vero, da rapace d’area di rigore, vale lo 0-1 per la Roma che si porta in vantaggio. Il calciatore olandese mette a segno il gol numero 23 del 2026, in Europa nessuno come lui nei migliori cinque campionati (Rafinha e Kane sono dietro di due reti). Non accade più nulla di eclatante, giallorossi cinici e in vantaggio dopo i primi 45 minuti.

La galoppata vincente di Elphege

La ripresa comincia in equilibrio ma poi è la Roma a rendersi pericolosa con Dybala al 52’ ma Daffara è bravo a respingere il pericolo. Il Tardini esplode al 54’ con una rete superba di Elphege che sfrutta un ripartenza dalla propria metà campo mentre i giallorossi sono tutti riversati in avanti, riesce ad anticipare Balerdi e da solo si invola in area avversaria, vede Svilar in uscita ma lo trafigge con un gran tiro di sinistro, 1-1. Al 62’ Gasperini inserisce Soulé al posto di Dybala, rientrante dopo oltre un mese di stop per infortunio

L’uno-due micidiale della Roma

Al 67’ la Roma si riporta avanti con Malen che sfrutta al meglio un errore difensivo, clamoroso, di Troilo che gli fornisce, in pratica, un assist involontario ma l’olandese è pronto al posto giusto e al momento giusto, 2-1 per gli uomini di Gasperini. Il cinismo e la forza della Roma si vedono al 71’ quando vanno ancora a segno: Solué fornisce un assist a Wesley che crossa, Del Prato intercetta ma fornisce un passaggio involontario a Mora che sigla il 3-1.

Malen strepitoso, 4 reti su 5

La Roma adesso gioca a memoria e permette al suo attaccante di punta di portare a casa il pallone: cross ancora di Wesley, decisivo dal suo ingresso in campo, e gran gol di Malen al 77’ che segna la sua tripletta personale e fa volare i giallorossi sul 4-1. Non c’è praticamente più gara, i padroni di casa provano qualche sortita offensiva ma il muro giallorosso non cede.

Evidentemente, però, Malen non è ancora “sazio”: al 90’ grazie ancora una volta all’assist di Wesley, il centravanti olandese salta Daffara e mette a segno il 5-1, risultato davvero ampio e netto.

Il tabellino

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi (75’ Diallo), Fabbian (67’ Ordonez), Sierro (75’ Caviglia), Keita, Valeri; Elphege, El Bilal Touré (67’ Lontani). All. Gilardino

Roma (3-4-2-1: Svilar; Mancini, Balerd (56’ Ndicka), Hermoso; Lulli (56’ Wesley), Cristante, Koné, Molina (83’ Koulierakis); Dybala (62’ Soulé), Rodrigo Mora (84’ Pisilli); Malen. All. Gasperini

Marcatori: 39’, 67’, 77’ e 90’ Malen (Roma), 54’ Elphege (Parma), 71’ Rodrigo Mora (Roma)

Ammoniti: 43’ Valeri (Parma)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)