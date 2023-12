La Juventus cerca il colpo a Frosinone: chi gioca e dove vederla in tv

La Juventus affronta il Frosinone allo stadio Stirpe - sabato 23 dicembre alle ore 12.30 - nell'ultima trasferta stagionale valida per il 17° turno di Serie A.

Dopo il pareggio contro il Genoa, che l'ha fatta scivolare a meno quattro punti dalla capolista Inter, la squadra di Allegri deve vincere a tutti i costi per mettere pressione ai nerazzurri e allungare sul Milan terzo, bloccato sul pari dalla Salernitana

Di contro il Frosinone, reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Lecce in campionato vive un momento di grande entusiasmo per la grande impresa, compiuta in Coppa Italia dove ha eliminato il Napoli agli ottavi con un clamoroso 0-4.

Pochi precedenti in A tra le due formazioni, appena quattro, terminati con tre vittorie dei bianconeri e un pareggio, clamoroso, allo Stadium nella stagione 2015/2016 col gol a tempo scaduto di Blanchard. L’ultimo precedente in casa risale al 2018: vinse la Juve grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Quattro gli ex in campo: Gatti (Juventus) e Soulé, Barrenechea e Kajo Jorge (Frosinone), tutti e tre ancora di proprietà dei bianconeri.

Il momento delle squadre

Il Frosinone si trova a quota 19 punti con un margine di sette punti sull'Empoli terzultimo. In casa ha un ruolino di marcia di 17 punti conquistati (5 vittorie 2 pareggi 1 sconfitta). Nell'ultimo impegno casalingo ha pareggiato 0-0 contro il Torino. L'unica sconfitta risale al 19 agosto, alla prima giornata contro il Napoli 1-3.

La Juventus occupa la seconda posizione in classifica con 37 punti e insegue l'Inter a 41. In trasferta ne ha conquistati 17 punti grazie a 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Nell'ultima partita fuori casa ha pareggiato 1-1 contro il Genoa. L'unica sconfitta invece risale al 23 settembre, 4-2 contro il Sassuolo.

Le ultime dei campi

Di Francesco torna al suo 4-3-3. In porta Turati, con Lirola terzino destro. Al centro, complice la squalifica di Okoli, toccherà a Monterisi e Romagnoli. A sinistra fuori Oyono per problemi alla caviglia, spazio a Garritano. In regia Barrenechea, coadiuvato da Gelli e Brescianini. In attacco i due ex Soulè e Kaio Jorge, completeranno il tridente con Caso. Forfait di Ibrahimovic influenzato.

22 i convocati di mister Di Francesco per la gara contro la Juventus #FrosinoneJuventus pic.twitter.com/7ZWVtWXV7V — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) December 22, 2023

Nessun dubbio di modulo per Allegri, che conferma il 3-5-2. Intoccabile Szczesny in porta, con Gatti, Danilo e Bremer in difesa, mentre sulle fasce sono inamovibili Cambiaso e Kostic. In mediana pronti McKennie, Locatelli e il rientrante Rabiot. In attacco ancherà Chiesa per un fastidio al tendine rotuleo, accusato nella rifinitura. Accanto a Vlahovic spazio a Yildiz.

Probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3) - Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Garritano; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Caso. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ballottaggi: Garritano 55% - Lusuardi 45%, Kaio Jorge 60% - Cheddira 40%

Squalificati: Okoli

Indisponibili: Marchizza, Oyono, Mazzitelli, Kalaj, Reinier, Ibrahimovic

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Vlahovic 55% - Milik 45%

Squalificati: Pogba, Fagioli

Indisponibili: De Sciglio, Chiesa, Kean

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TimVision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. Il match verrà raccontato da Ricky Buscaglia e da Dario Marcolin.