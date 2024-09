Juventus e Napoli non si fanno male: finisce 0-0 allo Stadium

Ascolta ora 00:00 00:00

Finisce con uno scialbo 0-0 uno dei due big match della quinta giornata di Serie A tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli del grande ex Antonio Conte. Il match dello Stadium è stato equilibrato, molto tattico e avaro di emozioni con Dusan Vlahovic, in campo solo un tempo e sostituito a fine primo tempo per scelta tecnica, e Romelu Lukaku letteralmente annientati dalle due difese. Poche chance per colpire per entrambe le squadre con i centrocampi che hanno fatto molta densità e rottura con Cambiaso da un lato e Politano e McTominay dall'altra parte gli unici a tentare delle conclusioni pericolose verso la porta. Partita non entusiasmante che conferma la solidità di entrambe le squadre con i bianconeri che non hanno ancora subito una rete al passivo. Con questo pareggio il Napoli sale a quota 10 punti, secondo a pari punti con l'Udinese che giocherà domani sul campo della Roma di Ivan Juric, a meno uno dal Torino capolista di Paolo Vanoli. La Juventus, invece, sale a quota 9 punti e continua a tenere inviolata la porta difesa da Michele Di Gregorio anche se siamo già al terzo 0-0 di fila tra Roma, Empoli e appunto la sfida odierna contro i partenopei. Il "problema" principale continua ad essere l'attacco con Vlahovic ancora una volta imbrigliato dalle difese avversarie. Toccante il minuto di silenzio in ricordo di Totò Schillaci, scomparso qualche giorno fa e che in carriera ha vestito per ben tre anni la maglia bianconera.

La cronaca della partita

Dopo 15' di sostanziale studio ed equilibrio è Lukaku al 17' ad avere la ghiotta chance per far male a Di Gregorio ma il suo tiro è troppo debole e prevedibile per far male al numero uno della Juventus. Al 19' bianconeri pericolosi in area di rigore del Napoli con Buongiorno che manca l'intervento, con Rrahmani lesto ad anticipare Yildiz. I padroni di casa crescono di intensità ma al 29' è McTominay a rendersi molto pericoloso: Vlahovic sbaglia un passaggio e lo scozzese parte palla al piede e dal limite calcia in porta! Di Gregorio non trattiene, Lukaku si avventa sulla ribattuta ma commette fallo su Bremer. Al 35' Meret costretto ad uscire per un problema muscolare, al suo posto Caprile. Al 42' grande giocata di Yildiz per la testa di Vlahovic: bravissimo Di Lorenzo ad anticipare di testa il serbo. In pieno recupero grande intervento di Di Gregorio sulla punizione velenosa calciata da Politano su cui Lukaku non ci arriva per questione di centimetri.

Nella ripresa Thiago Motta inserisce per scelta tecnica Weah al posto dell'impalpabile Vlahovic. Al 55' bella azione personale di Politano che da destra punta l'area di rigore, converge e dal limite dell'area fa partire un bel sinistro che sorvola di poco la traversa. Due minuti dopo proteste della Juventus per un retropassaggio di Olivera per Caprile giudicato invece come involontario da Doveri, fischi del pubblico e proteste di Thiago Motta ammonito nella circostanza. La Juventus preme al 67' ma Rrahmani è abile e attento in difesa a chiudere ogni rifornimento. Al 70' discesa libera di Cambiaso che serve Koopmeiners che poi di destro calcia alto da ottima posizione. All'82' Cambiaso avanza palla al piede e prova il tiro che termina di poco alla sinistra di Caprile. Folorunsho perde una brutta palla con Weah che si invola e prova il tiro: esterno della rete.

Il tabellino



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie (80' Thuram); Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic (46' Weah). Allenatore Thiago Motta

NAPOLI (3-5-2): Meret (35' Caprile); Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (72' Folorunsho), Anguissa, Lobotka (87' Gilmour), McTominay, Olivera; Lukaku (72' Simeone), Kvaratskhelia (72' Neres). Allenatore Antonio Conte

Marcatori:

Ammoniti: McKennie (J), Thiago Motta (J)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)