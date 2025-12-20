La Juventus piega 2-1 la Roma grazie alle reti di Conceiçao e Openda

Anche se l’attenzione di molti è sulla Supercoppa, il campionato di Serie A fornisce un verdetto importante: la Juventus non è ancora del tutto fuori dai giochi. La vittoria sofferta allo Stadium sulla combattiva e mai doma Roma di Gasperini è il messaggio più importante per Spalletti, una tappa importante nel cammino di crescita della sua Juventus. Dopo una discreta partenza dei giallorossi, il primo tempo vive di un grande equilibrio rotto però dal beffardo tacco di Cambiaso, che mette Conceiçao in condizione di battere Svilar.

Nel secondo tempo la Juve approfitta degli spazi concessi dalla Roma per trovare il 2-0 su un’azione un po’ fortunata che consente ad Openda di segnare la prima rete in campionato. La risposta della Roma è immediata, con la rete di Baldanzi che riapre la partita, rendendo emozionante il finale di partita, Alla fine, però, i bianconeri portano a casa tre punti pesanti che gli consentono di avvicinarsi alla vetta della classifica e passare un sereno Natale.

Buona Roma, Conceiçao fa volare la Juve

Il big match della 16a giornata, vista la contemporaneità con la Supercoppa italiana, vede di fronte allo Stadium due delle candidate alla lotta per la Champions. Una Roma leggermente sperimentale parte bene nei primi minuti ma i padroni di casa sono pronti ad approfittare di ogni indecisione, come succede al 7’, quando ci vuole un’uscita disperata di Svilar per evitare che il retropassaggio di Cristante si trasformi in un assist involontario per Openda. I bianconeri di Spalletti sono più pericolosi ma non riescono a creare granché nel primo quarto d’ora, a parte una punizione un po’ telefonata di Locatelli. Molto più insidioso l’uno-due tra Pellegrini e Dybala che mette in posizione di tiro la Joya ma il suo destro è deviato dalla difesa e facile preda di Di Gregorio. Gara giocata a un buon ritmo ma con troppi errori da entrambe le parti che facilitano non poco il compito delle rispettive difese. Le cose cambiano attorno al 22’ quando prima ci pensa Svilar a disinnescare il passaggio di Thuram per Openda, poi è proprio il francese a concludere male una bella combinazione con Yildiz. A parte queste due fiammate, però, la difesa giallorossa regge bene e la partita rimane molto equilibrata ed aperta ad ogni possibile risultato.

Alla mezz’ora la Roma riesce a mettere in posizione di tiro Rensch ma il suo destro è rimpallato in angolo da Bremer, graziato dal signor Sozza per un intervento molto ruvido su Pellegrini. Se la risposta di Thuram è un piattone non particolarmente insidioso, la Roma trova un contropiede importante sull’asse Soulé-Celik: buono il cross rasoterra in mezzo sul quale si avventa Koné, anticipato proprio al momento di tirare in porta. Al 38’ Di Gregorio deve ringraziare la buona sorta quando Dybala batte sul tempo Bremer ma non riesce a mettere in fondo al sacco il cross di Wesley. La reazione della Juventus nel finale del primo tempo è di quelle importanti e vede come protagonista Conceiçao: il portoghese prima si vede negare la rete da un intervento provvidenziale di Svilar, poi riceve uno splendido colpo di tacco da Cambiaso ed impallina il portiere serbo con un sinistro forte e preciso. Doccia gelata per l’undici di Gasperini che era sembrato perfettamente in grado di rispondere alle folate dell’attacco bianconero e mettere a rischio più volte la porta di Di Gregorio. Si torna negli spogliatoi sul vantaggio minimo per la Juventus e molto su cui riflettere per l’ex tecnico dell’Atalanta.

Openda chiama, Baldanzi risponde

Considerata la rete da recuperare, comprensibile come la Roma abbia in mano il pallino del gioco nei primi minuti della ripresa: peccato che gli spazi a disposizione dei giallorossi siano davvero limitati. Prima che Gasperini richiami in panchina un Pellegrini sotto tono per dare spazio a Bailey, la Juventus si fa vedere con una bella combinazione tra Openda e Yildiz, il cui sinistro insidioso sibila ad un niente dal palo lontano. I bianconeri continuano ad essere pericolosi quando Yildiz fornisce un bel filtrante a Conceiçao, che, però, prova un tacco improbabile sull’uscita di Svilar, trovando solo il corpo del portierone giallorosso. La Juventus, visti i problemi a trovare spazio nell’area degli ospiti, ci prova da fuori: bello e potente il tiro da fuori di Cambiaso ma Svilar non si fa sorprendere. Al 56’ Gasperini finisce di cambiare l’attacco richiamando in panchina sia Soulé che Dybala: al loro posto in campo ci saranno Baldanzi e Ferguson, ansioso di timbrare il cartellino anche in campionato. Spalletti è invece costretto ai suoi cambi per alcuni problemi fisici riscontrati sia da Conceiçao che dal rientrante Bremer: a sostituirli al 61’ ci pensano Zhegrova e Rugani ma la partita continua sul canovaccio di sempre.

I cambi, insomma, non hanno dato la scossa sperata dai due tecnici ma la Juventus riesce comunque a creare una discreta occasione proprio coi due nuovi entrati: al 66’ Zhegrova mette un bel cross che Openda sistema di tacco per Rugani, che, però, non trova il tempo per il tiro e lascia finire nel palco quest’occasione clamorosa. La Roma risponde con un buon calcio d’angolo a rientrare di Baldanzi proprio sulla testa di Mancini: il difensore azzurro trova la deviazione ma non riesce a tenere basso il suo colpo di testa. Proprio mentre i giallorossi iniziavano a spingere, la Juventus trova la rete del raddoppio, anche se in maniera un po’ fortunosa. Cross a rientrare di Zhegrova sulla testa di McKennie, che colpisce da pochi passi, trovandosi di fronte uno straordinario Svilar: il pallone, però, carambola sul texano che la mette giù per Openda, che segna il più facile dei gol a porta vuota. Visto che piove sempre sul bagnato, Gasperini è costretto a richiamare in panchina Bailey per un problema muscolare: gli ultimi 20 minuti della partita vedranno in campo Stephan El Shaarawy. Proprio nel momento più buio per i capitolini, la Roma torna in partita grazie ad un’azione che vede protagonista il nuovo entrato Ferguson: Di Gregorio riesce a deviare il suo sinistro ma proprio sui piedi di Baldanzi, che non può proprio sbagliare.

La Juventus, che sembrava essere in grado di controllare senza problemi la partita, è costretta ad alzare di nuovo la pressione per approfittare delle praterie che si sono aperte nella retroguardia capitolina. All’80’ contropiede micidiale dei bianconeri con Yildiz che riceve un buon pallone, si sposta il pallone sul destro prima di far partire un gran tiro a giro che si stampa sul palo, graziando uno Yildiz non particolarmente reattivo. Poco prima che un applauditissimo Openda venga sostituito da Jonathan David, Baldanzi prova a chiudere un’azione insistita degli ospiti con un tiro piuttosto insidioso che, però, finisce alto. Ultimi minuti un po’ nervosi con Spalletti che inserisce Kostic e Miretti al posto degli esausti Cambiaso e Yildiz per difendere con le unghie una vittoria che sarebbe davvero importantissima per la Vecchia Signora. In pieno recupero un errore di Rugani al limite concede un’occasionissima a Ferguson ma il suo destro rasoterra è troppo poco potente per battere l’attento Di Gregorio. Non c’è tempo per altro: allo Stadium finisce 2-1 per la Juventus.

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (61’ Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (89’ Kostic); Conceiçao (61’ Zhegrova), Yildiz (89’ Miretti); Openda (82’ David). Allenatore: Luciano Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ziolkowski; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé (55’ Ferguson), Pellegrini (53’ Bailey, 73’ El Shaarawy); Dybala (55’ Baldanzi). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 44’ Conceiçao (J), 70’ Openda (J), 75’ Baldanzi (R)

Ammoniti: 21’ Soulé (R), 24’ Conceiçao (J), 65’ Koné (R), 84’ Cristante (R), 87’ McKennie (J)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)