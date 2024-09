Juventus-Roma, le pagelle: sorpresa Pisilli, Vlahovic abulico, delude Dybala

JUVENTUS (4-2-3-1)

Michele Di Gregorio 6 – Al limite del senza voto nel primo tempo, attento nelle poche occasioni nelle quali è chiamato in causa.

Nicolò Savona 6 – Molto propositivo in avanti ma l’amalgama coi compagni di reparto è migliorabile. Comunque un debutto non male il suo.

Gleison Bremer 6 – Non deve fare chissà quali miracoli in difesa, poco efficace in avanti. Gara comunque controllata di autorità.

Federico Gatti 6 – Molto preciso in seconda battuta sulle penetrazioni sulla fascia, riesce a reggere bene il forcing finale dei giallorossi.

Juan Cabal 5,5 – Non si fa vedere molto ma non sbaglia molto. Partita piuttosto mediocre la sua, non completamente convincente.

Dal 46’ Francisco Conceiçao 6,5 – Si prende subito un pestone da Pellegrini: non male come benvenuto in Serie A. Efficace in difesa, mette anche cross molto interessanti. Molto aggressivo e propositivo, davvero un bel debutto il suo.

Manuel Locatelli 6 – Gestisce bene il giro palla in difesa ma ogni tanto soffre il pressing giallorosso. Nella ripresa sembra giocare in maniera più sciolta.

Dal 66’ Weston McKennie 6 – Come al solito, impatto positivo dal punto di vista della fisicità quello dello statunitense. Difficile chiedergli di più, visto che viene impiegato con poca regolarità.

Nicolò Fagioli 5 – Inizia malissimo con il fallaccio su Pellegrini che gli costa un giallo dopo solo 2 minuti. Qualche preziosismo di troppo in avanti, molto poco concreta.

Dal 66’ Douglas Luis 5,5 – Dietro alle punte fatica un po’ a trovare compagni per gli uno-due. Prestazione non del tutto convincente la sua.

Andrea Cambiaso 6 – Non spinge con la regolarità che forse servirebbe ai compagni di reparto. Quando attacca, trova sempre combinazioni interessanti.

Kenan Yildiz 6 – I palloni giocabili li vede col binocolo ma quando può combinare con Cambiaso è sempre pericoloso. Poco concreto in area di rigore nella ripresa.

Samuel Mbangula 5,5 – Soulé gli fa passare un brutto quarto d’ora in difesa, meglio quando può scatenare la sua velocità. Un passo indietro rispetto alle ultime prove per il giovane bianconero.

Dal 46’ Teun Koopmeiners 6 – Ingresso non semplice per l’ex Atalanta, fermo da settimane per la telenovela di calciomercato. Fatica un po’ a trovare la posizione in campo.

Dusan Vlahovic 6 – Ha una gran voglia di sfondare la porta e si vede. Appena ha un mezzo pallone decente, costringe Svilar ad una parata non semplice. Peccato li veda col contagocce.

Dall’82’ Nicolas Gonzales 6 – Appena entra in campo per poco non trova il gol della vittoria ma avrà sicuramente occasione di dimostrare quel che sa fare.

Thiago Motta 6 – Il salto in quanto a difficoltà è importante e il gioco dei bianconeri è meno dirompente di quanto visto al Bentegodi. La Juve concede troppo campo alla Roma, rischia quasi niente ma gioca a ritmi quasi vacanzieri. Un filino meglio nella ripresa ma non una prestazione scintillante quella della sua Juve.

ROMA (4-3-3)

Mile Svilar 6,5 – Spettatore non pagante nel primo tempo, perfetto nel negare il gol a Vlahovic al 41’.

Zeki Celik 6 – Senza infamia e senza lode, qualche intervento fin troppo deciso sulla mediana. Meno preciso nella ripresa, quando De Rossi gli chiede di spostarsi in avanti.

Gianluca Mancini 6,5 – Attento in difesa, preciso nelle sponde a centrocampo, sempre più preciso quando la Juve alza il baricentro.

Evan N’Dicka 6,5 – Preciso, ordinato e attento, spesso determinante nelle chiusure sugli avanti bianconeri, che raramente impensieriscono Svilar.

Angelino 6 – Meno propositivo rispetto al solito nel primo tempo, un po’ arruffone quando prova a spingere sulla fascia. Sfortunato nel finale, quando il suo rasoterra si spegne ad un niente dal palo.

Niccolò Pisilli 6,5 – Debuttare a 19 anni allo Stadium non è da tutti ma non se la cava male, a parte qualche intervento ruvido in copertura. Qualche sbavatura negli uno-due offensivi con Soulé ma gara di personalità, molto promettente.

Dal 72’ Manu Kone 6 – Entra subito in maniera decisa il nuovo arrivo a Trigoria ma ha poche occasioni di farsi notare.

Bryan Cristante 6 – Fatica un po’ nel duello rusticano con Vlahovic ma distribuisce palloni in maniera affidabile.

Lorenzo Pellegrini 5 – Soffre la marcatura stretta dei difensori bianconeri, poco brillante. Prende parecchie botte sulla mediana ma stringe i denti.

Dall’82’ Andrea Baldanzi 6 – Davvero positivo l’ingresso del giovane giallorosso, che si muove parecchio e trova buone combinazioni in avanti. Peccato che la difesa juventina sia attenta.

Matias Soulé 6,5 – Non sembra patire il ritorno allo Stadium, molto mobile, elettrico ma talvolta troppo isolato per essere davvero pericoloso.

Dal 61’ Paulo Dybala 6 – Si becca tanti calcioni dai suoi ex compagni di squadra ma non è certo una prestazione memorabile quella della Joya allo Stadium.

Artem Dovbyk 5 – Pochissimi palloni giocabili come al solito, soffre lo schema di De Rossi, visto che gioca quasi sempre spalle alla porta.

Dall’81’ Igor Shomurodov s.v.

Alexis Saelemaekers 5,5 – Un po’ confusionario, visto che è arrivato da cinque minuti ma la volontà ce la mette sempre. Evitabile il tackle su Gatti che gli costa il giallo.

Dal 61’ Nicola Zalewski 6 – Si vede poco ma ha pochi palloni giocabili. La volontà ce la mette sempre ma fatica un po’ a liberarsi.

Daniele De Rossi 6 – Approccio niente male quello dei giallorossi, che hanno pochi problemi a rovinare le geometrie dei padroni di casa.

Manca ritmo ed incisività.

Marco Guida 6 (arbitro) – Il giallo immediato a Fagioli serve a dare il tono ad una partita non semplice. Per il resto tiene in mano la gara con decisione e poche sbavature.