Juventus-Roma, le scelte dei due allenatori con un'esclusione a sorpresa | La diretta

Juventus-Roma è il big match che chiude la terza giornata di Serie A. Bianconeri a punteggio pieno dopo due giornate con due roboanti vittorie contro Como e Verona, giallorossi a un solo punto in classifica complici il pareggio e la sconfitta rispettivamente contro Cagliari ed Empoli. Partita importante soprattutto per la Roma di De Rossi che se dovesse perdere vedrebbe già scappare a più otto i bianconeri. Thiago Motta si affida al consueto 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, con Savona e Cabal sugli esterni, Gatti e Bremer in mezzo, Fagioli e Locatelli davanti alla difesa con Cambiaso, Mbangula e Yildiz sulla trequarti ad isprirare Vlahovic. La Roma risponde con la difesa titolare davanti a Svilar mentre a centrocampo la sorpresa è il giovane Pisilli al fianco di Cristante e Pellegrini. In attacco tridente composto dal neo arrivato Saelemaekers, Soulé e Dovbyk con il grande ex di turno, Paulo Dybala, inizialmente in panchina

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Pisilli, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Saelemaekers. Allenatore Daniele De Rossi.

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)