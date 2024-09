La Juventus sbatte sull'Empoli: finisce 0-0. Ora l'Inter può superarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno stoico Empoli di Roberto D'Aversa (in tribuna perché squalificato) strappa un punto, in casa, contro la Juventus di Thiago Motta. I padroni di casa hanno tenuto bene botta contro i bianconeri che soprattutto a inizio secondo tempo hanno cercato di fare la partita e di portare a casa i tre punti ma senza successo complici due grandi parate di Vasquez e qualche errore di precisione negli ultimi 20 metri e sotto porta. L'Empoli di contro ha giocato una partita gagliarda fatta di quantità ma anche di qualità con Esposito, Colombo e Pellegri che hanno dato fastidio alla retroguardia della Vecchia Signora che è però riuscita ancora una volta a tenere inviolata la porta difesa stavolta da Mattia Perin che ha dato respiro al titolare Michele Di Gregorio.

Ottima la prova della retroguardia empolese che ha retto la forza d'urto della Juventus che sta però mostrando grandi progressi nel gioco di squadra con l'avvento di Thiago Motta. Secondo pareggio consecutivo per i bianconeri che salgono così a quota 8 punti e che in quattro giornate non hanno ancora subito un gol anche se nelle ultime due gare contro Roma ed Empoli sono rimasti a secco. L'Empoli, invece, che nel finale ha sfiorato la vittoria al 91' e al 95' con Maleh e Gyasi, sale a quota sei punti con tre pareggi e una vittoria. Nel prossimo turno di campionato la Juventus ospiterà il Napoli del grande ex Antonio Conte e sarà il primo vero test per la Vecchia Signora contro una delle tante pretendenti allo scudetto.

La cronaca della partita

Dopo 10' di studio con la Juventus in possesso palla e l'Empoli ben chiuso e organizzato in difesa, sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio al 12': Pezzella la mette in mezzo per Gyasi che si fionda sul pallone ma viene anticipato alla grande da un'ottima chiusura in diagonale di Kalulu. Due minuti dopo è Ismajli a salvare l'Empoli dopo una bella combinazione Yildiz-Vlahovic: il difensore di casa salva tutto con l'attaccante serbo tutto solo davanti a Vasquez. Al 20' Maleh ci prova dalla distanza trovando la comoda parata di Perin. Al 33' Colombo si mette in proprio dopo il grande lavoro di Esposito e va al tiro che è insidioso ma termina fuori. Al 36' ecco l'azione più pericolosa della Juventus: angolo di Koopmeiners e testa di Gatti con Vasquez che si salva in angolo. Sul finire del primo tempo Empoli pericoloso ma con la difesa bianconera attenta a sventare le minacce di Colombo&Co.

Nella ripresa Juventus subito arrembante e vicina al gol al 47': angolo Douglas Luiz trova Vlahovic che salta tra Colombo e Ismajli ma la mette alta. Al 50' bella palla filtrante per Vlahovic che si presenta tutto solo davanti a Vasquez che respinge. I bianconeri spingono ancora e sfiorano il vantaggio al 53' con Locatelli che serve Cambiaso che crossa sul secondo palo dove c'è Koopmeiners che gira in porta, bravo ancora il portiere dell'Empoli a respingere. Al 73' grande azione dell'Empoli che costruisce un'azione molto elaborata con l'imbucata per Pellegri che di tacco serve Grassi che si va al tiro: para a terra Perin. Al 74' Gatti e Pellegri a muso duro con l'attaccante dell'Empoli che abbozza una testata al difensore che resta a terra: giallo per lui. I bianconeri tengono palla ma l'Empoli è attivo e si chiude alla grande per poi ripartire. Al 91' il tiro di Maleh spaventa e non poco Perin ma la palla esce alla destra del portiere bianconero. Al 95' Pellegri imbuca benissimo per Gyasi che tira in porta con Gatti che in scivolata salva la porta di Perin.

Il tabellino



EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (77' Anjorin), Henderson (90' Haas), Maleh, Pezzella; Esposito (77' Ekong), Colombo (63' Pellegri). Allenatore: Salvatore Sullo (sostituto dello squalificato Roberto D'Aversa)



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli (66' Thuram), Douglas Luiz (66' Fagioli); Nico Gonzalez (66' Weah), Koopmeiners, Yildiz (66' Mbangula); Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Bremer (J), Thuram (J), Pellegri (E)

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)