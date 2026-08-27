Kean rompe, Leao tratta e Dimarco si prepara al rinnovo

L’ultima settimana di trattativa si è aperta all’insegna dei bracci di ferro. Quello più clamoroso riguarda il centravanti della nazionale italiana Moise Kean, arrivato addirittura ieri mattina a disertare l’allenamento per forzare la mano con la Fiorentina ed essere ceduto al Como, che ha offerto 40 milioni (bonus inclusi). La sensazione è che l’affare si farà, ma intanto il clima tra l’attaccante della Nazionale e la Viola p sta diventando sempre più pesante. Da uno scontento all’altro: l’esterno offensivo Rowe ha chiesto alla dirigenza del Bologna la cessione. Dietro questa mossa si cela il corteggiamento dell’Atalanta, pronta a mettere sul piatto 40 milioni per regalarlo a Sarri. A proposito di talenti offensivi che brillano sulla fascia: il Galatasaray prepara un nuovo assalto al Milan per Rafa Leao. Pronto un ricco quadriennale da 10 milioni più 2 a stagione per il portoghese, che ha aperto alla destinazione turca. Offerti al Diavolo 44 milioni più bonus per ingaggiare il diez. Ci siamo.

Restando sull’asse di mercato Italia-Turchia: la Roma ha chiuso per il difensore mancino Osterwolde, prelevato dal Fenerbahce in prestito con obbligo di riscatto alla quindicesima presenza da almeno 45 minuti l’una. Operazione da 18 milioni complessivi.

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio ingaggia Pinamonti dal Sassuolo per l’attacco. Continua poi il pressing della Juventus per il mediano Frank Kessie: offerto un biennale da 4,5 milioni a stagione più bonus all’ivoriano. Nell’accordo potrebbe essere inserita pure un’opzione per il terzo anno. Infine l’Inter che pensa già alla stagione dei rinnovi: fatta per i prolungamenti di Pio Esposito (fino al 2031 con nuovo ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione) e del giovane Bovio (scadenza 2030).

Il prossimo a rinnovo dovrebbe essere Dimarco (fino al 2030 con ritocco di stipendio a 5 milioni annui). In uscita Asllani che andrà a giocare negli Emirati Arabi all’Al Jazira in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (5 milioni).