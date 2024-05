Empoli-Roma 1-1, giallorossi pericolosi, traversa Marin | DIRETTA

La sfida del Castellani, invece di essere un crocevia fondamentale per i giallorossi per il sogno Champions, sarà decisiva solo per le speranze di rimanere in Serie A dei toscani, a caccia di una vittoria scaccia-crisi. Riuscirà la Roma di Daniele De Rossi a chiudere con un acuto la sua stagione o avrà la meglio la determinazione dei ragazzi di Davide Nicola? Seguite Empoli-Roma con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Dopo la doccia gelata della fine del sogno Champions League per la Roma, l’undici di Daniele De Rossi proverà comunque a chiudere al meglio la stagione al Castellani. Per giocarsi tutte le carte a sua disposizione, il tecnico giallorosso recupera Paulo Dybala, schierato in un tridente pesante con Tammy Abraham e Zalewski, che la spunta su Stephan El Shaarawy.

Davide Nicola, invece, deve per forza vincere per mettersi al sicuro dal possibile “biscotto” tra Frosinone ed Udinese. Gli ultimi dubbi vengono risolti poco prima del calcio d’inizio: in campo Bastoni invece di Fazzini mentre la coppia di attaccanti nel suo 3-5-2 vedrà Destro affiancare Cancellieri invece dell’ex milanista Niang.

La diretta del secondo tempo

69’ – Ecco la risposta di De Rossi: fuori Abraham ed Aouar, spazio a Pellegrini ed Azmoun.

68’ – TRAVERSA MARIN!! Dopo che un cross di Cacace per Cancellieri era stato intercettato, il centrocampista prova il tiro della domenica. Parabola splendida che si stampa sulla traversa!

67’ – Pericolosa la Roma; bel passaggio di Dybala per Angelino, tiro a botta sicura che trova però la parata di un attento Caprile.

66’ – Nuovo cambio per Nicola, che non sa più cosa inventarsi: fuori Bereszyinski, dentro Caputo.

63’ – Qualche fischio al Castellani per l’atteggiamento poco aggressivo dei padroni di casa.

58’ – Nonostante la netta superiorità territoriale della Roma, l’Empoli prova a colpire in ripartenza: Cancellieri entra in area e prova lo scavetto. Svilar non ci casca e para facilmente.

54’ – Nuovo cambio per Nicola: fuori Bastoni, spazio a Fazzini.

53’ – Doppia occasione Empoli! Prima Bastoni tira da distanza ravvicinata ma trova Ndicka, poi Cacace prova a ribadire in porta trovando il tuffo di Svilar. Poco dopo, pallone a scavalcare che arriva a Niang, lasciato troppo libero da Mancini e Ndicka: l’ex rossonero non inquadra la porta.

49’ – Uscita rischiosa di Svilar, che rischia di vedersi scippato il pallone due volte nel giro della stessa azione.

47’ – Botta a risposta a distanza tra le due squadre: da una parte è Maleh a sfiorare il palo dalla distanza, il lancio di Zalewski sulla corsa di Abraham è intercettato in extremis da Luperto.

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO. Visto che con questi risultati l’Empoli sarebbe in Serie B, Nicola decide di operare due cambi: fuori Destro per Niang e Gyasi per Walukiewicz.

La diretta del primo tempo

45+2' - FINE PRIMO TEMPO. Buono l'approccio dei padroni di casa, che continuano a spingere anche dopo il vantaggio di Cancellieri. La Roma, però, alza il ritmo e va vicina al pari più volte, fino al gol in extremis di Aouar.

45’ – GOL ROMA!! Nuova azione dalle fasce dei giallorossi, bella combinazione tra Zalewski ed Angelino e cross a rientrare che trova la deviazione di testa di Aouar.

44’ – Finale di tempo positivo per la Roma, con Angelino che mette un bel cross in area dalla sinistra: Caprile capisce tutto ed evita la deviazione di Abraham.

40’ – Occasionissima per l’Empoli: passaggio invitante di Cacace per Destro che non riesce a ribadire il pallone in porta grazie all’uscita di Svilar. L’attaccante era però partito in fuorigioco.

36' - Nuova papera di Caprile che si lascia sfuggire uno spiovente innocuo. Per fortuna non ci sono giallorossi pronti a ribadire il pallone in porta.

33’ – Entrata a valanga di Destro nei confronti di Zalewski a centrocampo: per Massa è giallo.

29 – Empoli di nuovo pericoloso: destro insidioso di Cancellieri in area piccola ma uscita perfetta di Svilar, che evita il 2-0 per i padroni di casa.

27’ – Roma più manovriera, che cerca di rallentare il ritmo. Pericoloso il mancino col quale Dybala prova ad imbeccare Abraham. Gyasi capisce tutto ed anticipa.

22’ – L’Empoli non si accontenta del vantaggio minimo e prova a colpire ancora per vie centrali: Marin imbecca Destro ma l’avanti scivola e non riesce a deviare in porta.

20’ – ANNULLATO!! Lungo check del Var per valutare un possibile fuorigioco: alla fine Massa annulla. Tutto da rifare per l’undici di De Rossi.

18’ – GOL ROMA!! Azione molto confusa: la punizione di Dybala viene deviata di testa da Cristante e Caprile respinge male. Il portiere si supera sul tap-in di Abraham ma deve alzare bandiera bianca quando Cristante ribadisce in porta il pallone.

15' - Dopo un nuovo rischio per la porta giallorossa, con Destro che spreca un'ottima occasione, la Roma si fa viva dalle parti di Caprile sfiorando la traversa con un bel tiro da fuori di Dybala.

13’ – GOL EMPOLI!! Azzurri di nuovo pericolosi al centro: contropiede rapido con un tocco disastroso di Angelino che rimette in gioco Gyasi. Il laterale aspetta che Cancellieri si smarchi da Ndicka per servirgli un assist perfetto. L’ex Lazio impallina Svilar con freddezza.

10’ – Empoli per vie centrali con un passaggio tra le linee che per poco non mette Destro davanti alla porta. Svilar esce basso e sventa, per poi prendere a male parole i compagni di reparto.

7’ – Bel filtrante di Gyasi per Cancellieri, che arriva a tu per tu con Svilar: il portiere esce ed annulla l’occasione. L’avanti dell’Empoli era comunque partito in fuorigioco.

6’ – Roma pericolosa davanti alla porta di Caprile: bel cross rasoterra di Zalewski sul quale Abraham arriva con un mezzo secondo di ritardo.

3’ – Prima puntata offensiva dei padroni di casa, con cross interessante di Cacace dalla sinistra. Celik è messo bene e rinvia.

2’ – Sbracciata di Gyasi a palla lontana e Massa decide subito di estrarre il giallo. Nonostante le proteste vibranti dei giocatori di Nicola, niente da fare.

1’ – SI PARTE!! Approccio subito aggressivo della Roma.

-10 – Tutto pronto al Castellani per la partita da dentro o fuori dell’Empoli, che si gioca le sue ultime carte per rimanere in Serie A contro una Roma che, dopo la netta vittoria dell’Atalanta contro il Torino, dovrà accontentarsi l’anno prossimo di giocare ancora l’Europa League.

Il tabellino

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski (66’ Caputo), Ismajli, Luperto; Gyasi (45’ Walukiewicz), Bastoni (54’ Fazzini), Marin, Maleh, Cacace; Cancellieri, Destro (45’ Niang). Allenatore: Davide Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar (69’ Pellegrini); Dybala, Abraham (69’ Azmoun), Zalewski. Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: 13' Cancellieri (E), 45' Aouar (R)

Ammoniti: 2' Gyasi (E), 33' Destro (E)

Espulsi: -

Arbitro: Davide Massa (Imperia)