L’ultima trovata della Fifa: 70 euro per assistere (e non fare domande) alla conferenza stampa pre-finale

Unica parola d’ordine: monetizzare. Da che mondo è mondo, le conferenze stampa sono gratis e aperte ai giornalisti che si trovano lì per lavoro e diffondere ai media il frutto del loro lavoro. Nel Mondiale delle polemiche, la Fifa non vuole farsi mancare proprio nulla e chiudere in bellezza: la conferenza stampa di vigilia della finalissima, Spagna-Argentina, sarà aperta ai tifosi per la modica cifra di 70 euro per gli adulti e 30 euro per i più piccoli.

L’evento di venerdì

Infatti, gli appassionati che desiderano assistere alla conferenza stampa ufficiale della finale dei Mondiali, venerdì 17 luglio 2026 al Javits Center di New York, dovranno sborsare 81,54 dollari (circa 70 euro) per un biglietto giornaliero per adulti. Ovviamente, però, non potranno fare domande.

Si tratta di un evento che fa parte del Fanatics Fest, organizzato dal partner commerciale della FIFA Fanatics, e si svolgerà dal 16 al 19 luglio al Javits Center di New York, città che ospiterà la finale. Alla conferenza stampa parteciperanno rappresentanti delle due squadre finaliste, la Spagna e l'Argentina, insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino.

Quanto costa fare un selfie

Ma non è finita qui: i tifosi che pagheranno quella cifra dovranno sborsare altri soldi qualora volessero fare una foto con alcuni calciatori simbolo di questo sport. “Oltre a vedere dal vivo i protagonisti e ammirare icone del calcio come Beckham, Kaká, Griezmann, Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Sneijder e molte altre celebrità provenienti da tutto il mondo dello sport, i tifosi potranno osservare oggetti da collezione come la Coppa del mondo e partecipare a esperienze interattive, giochi e programmi dal vivo", ha spiegato la Fifa annunciando l’evento.

Ma quali sono gli altri prezzi? Come scrive Repubblica, per fare una foto con Rio Ferdinand, ad esempio, serviranno 150 euro mentre chi si “accontenterà” di farla con uno dei protagonisti di questo Mondiale, il portiere Vozinha di Capo Verde, spenderà “soltanto” 100 euro.

Le polemiche sui biglietti

Ma il massimo organo calcistico mondiale si trova sulla graticola per quanto riguarda le politiche del caro-biglietti del torneo. Infatti, i procuratori generali di New York e del New Jersey hanno citato in giudizio la Fifa in merito alle sue pratiche di vendita dei biglietti con un’indagine che si concentra sulla determinazione dinamica dei prezzi, su presunte pratiche ingannevoli relative alla disponibilità dei biglietti e sulla mancanza di trasparenza nella selezione dei posti per le partite al MetLife Stadium. Pensate, chi desidera acquistare un biglietto per la finale adesso, potrebbe spendere cifre astronomiche con il più basso che costa quasi 4.500 euro mentre i più cari addirittura decine di migliaia di euro.

Il super break del primo tempo

In barba alle regole che da sempre venivano rispettate in questo sport, per la finale Argentina-Spagna la durata della pausa tra primo e secondo tempo con