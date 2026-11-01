La Juve si riscatta contro il Napoli e mette nei guai Allegri: finisce 2-0 allo Stadium

La Juventus supera 2-0 il Napoli all’Allianz Stadium, nel posticipo della domenica, valido per il decimo turno di Serie A. I bianconeri si riscattano dopo la sconfitta contro il Genoa. Tre punti importanti per il morale e che rinsaldano la posizione di Spalletti. Nuovo stop, il quarto in campionato invece per gli azzurri e un ottavo posto che non può non accendere i fari sull’operato, finora deficitario, di Allegri. Primo tempo equilibrato con entrambe le squadre vicine al gol. Il Napoli va vicino al vantaggio all’8’ con un colpo di testa di Lucca, su cui si fa trovare pronto Vicario. Al 28’ sono i bianconeri a sfiorare la rete con una traversa di Cabal. Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente. A spegnere l’equilibrio ci pensa al 70’ una prodezza di Alajbegovic, che fulmina Meret con un bolide di sinistro. Il Napoli resta in dieci per un doppio giallo di Marianucci. Così è la Juve a chiudere i conti con il raddoppio di Boga, che trova uno splendido tiro a giro che fa calare il sipario sulla partita.

La partita

Spalletti si schiera a tre in difesa e sceglie la coppia Kolo Muani-Woltemade con Alajbegovic alle loro spalle. Allegri punta su Lucca al centro dell’attacco. In difesa tocca a Marianucci accanto a Rafa Marin. All’8’ la prima occasione è del Napoli. Politano pennella in area per Lucca, che anticipa Bremer e impegna Vicario in un difficile intervento. La reazione della Juve passa per l’iniziativa di Alajbegovic, che trova il fondo e mette al centro per il colpo di testa fuori di poco di Woltemade. Al 28’ sugli sviluppi di un corner, è Cabal a trovare la deviazione, il pallone finisce sulla traversa. Gli azzurri rispondono con una bella azione manovrata, terminata con una conclusione alta di Lang. Sul finire è ancora Alajbegovic a provarci con un diagonale, Meret si distende in tuffo e salva il risultato.

Subito cambi per entrambe le squadre. Entra Gatti per McKennie per la Juve mentre Allegri sostituisce De Bruyne e Di Lorenzo e manda in campo Rrahmani e Gilmour. Ritmi bassi nella ripresa con poche occasioni da gol. Il match non si accende. Spalletti si gioca la carta Zhegrova per Kolo Muanu mentre nel Napoli esce Politano, entra Vergara. Al 70’ si sblocca il match. Fa tutto da solo Alajbegovic, che raccoglie la sfera da Zhegrova e lascia partire un tiro imprendibile per Meret. La palla sbatte prima sul palo poi finisce in rete. Al 75’ il Napoli resta in dieci per l’espulsione di Marianucci, sanzionato con un doppio giallo. Gli azzurri non hanno più la forza di reagire. All’87’ Boga mette il sigillo alla partita con un gran tiro a giro.

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-1-2) - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (73’ Kelly); McKennie (46’ Gatti), Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal (82’ Cambiaso); Alajbegovic (72’ Boga); Kolo Muani (59’ Zhegrova), Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo (46’ Rrahmani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (80’ Beukema); Anguissa (79’ Giovane), De Bruyne (46’ Gilmour), McTominay; Politano (61’ Vergara), Lucca, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Alajbegovic (J) 70’.Boga (J) 87’

Ammoniti: Douglas Luiz (J), Lucumì (J), Alajbegovic (N)

Espulsi: Marianucci (N)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)