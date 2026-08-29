La Juve supera il Parma con due gol nella ripresa e raggiunge il Milan in vetta alla classifica

La Juventus vince 2-0 nel debutto all’Allianz Stadium contro il Parma, nella seconda giornata di Serie A, grazie ai gol nella ripresa di Nico Gonzalez e Koopmeiners. I bianconeri conquistano altri tre punti e raggiungono il Milan in vetta alla classifica con sei punti. Si tratta della seconda vittoria della squadra di Spalletti, dopo la vittoria di misura a Frosinone. La Juve dimostra una buona solidità difensiva, lasciando ancora la porta inviolata, mentre resta da migliorare la fase offensiva ancora lenta e troppo prevedibile. Si capirà di più sui bianconeri al prossimo turno quando ci sarà la sfida in vetta contro il Milan a Torino.

Primo tempo senza grandi emozioni e senza grandi palle gol. La Juve prova ad attaccare ma non riesce ad alzare i ritmi. Il Parma si difende con ordine e non soffre più di tanto l’iniziativa dei bianconeri anzi per larghi tratti i ducali riescono ad imbrigliare la manovra degli uomini di Spalletti. La maggior parte delle azioni della Juve si sviluppano sulla destra con Conçeicao e di fatto la scelta di affidarsi al tandem d’attacco David-Kolo Muani paga molto poco in termini di peso offensivo. Proprio il folletto portoghese al 32’ ha sul piede la migliore occasione della prima frazione, quando parte dalla fascia di competenza, si accentra ed esplode il tiro di sinistro, colpendo il palo esterno. Poi succede poco altro gli altri tentativi della Juve si infrangono sul muro difensivo gialloblù. Il primo tempo finisce senza reti.

Nella ripresa la Juve attacca con maggiore determinazione. Sulla sinistra Boga sguscia via in area e serve un pallone in mezzo per Lucumì, la girata del difensore colombiano, all’altezza del dischetto, finisce alta non di molto. I bianconeri insistono. Al 56’ Conceiçao salta secco Valeri poi combina con Kalulu, la palla finisce a centro area a Kolo Muani, che angola troppo il tiro. Spalletti prova a scuotere i suoi e manda in campo Alajbegovic e Nico Gonzalez per Boga e Davic. Proprio l’esterno argentino, appena entrato, mira all’angolino, trovando la splendida risposta in tuffo di Corvi. Al 63’ è Nico Gonzalez a sbloccare la partita. Il suo tiro prima finisce sul palo poi è lui stesso a raccogliere la ribattuta, spedendo alle spalle di Corvi, complice la deviazione di Troilo. La reazione del Parma è immediata. Si vede subito Romero, che impegna Vicario prima con un tiro da fuori poi di testa. Il gol della sicurezza arriva all’88’. Locatelli strappa via il pallone a Konaté e serve Koopmeiners. L’olandese trova un diagonale chirurgico di sinistro che fa esplodere l’Allianz Stadium. La Juve fa due su due e continua la sua corsa in campionato col morale altissimo.

Il tabellino

JUVENTUS (4-2-3-1) - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (76’ Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao (76’ Cambiaso) (87’ Koopmeiners), David (57’ Nico Gonzalez), Boga (57’ Alajbegovic); Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti

PARMA (4-3-3) - Corvi; Del Prato, Drobnic, Troilo, Valeri; Ordonez (63’ Cremaschi), Keita, Bernabé (80’ Konaté); Britschgi (84’ Almqvist), Touré (80’ Elphege), Lontani (62’ Romero). Allenatore: Carlos Cuesta

Marcatori: Nico Gonzalez (J) 63’, Koopmeiners (J) 88’

Ammoniti: Lucumì (J), Locatelli (J), Delprato (P), Troilo (P), Konaté (P)

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)