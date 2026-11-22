Un mese fa ha toccato il cielo con un dito vincendo il Pallone d’Oro. E adesso si ritrova a terra, o meglio, su un letto d’ospedale, con un legamento della caviglia ricostruito chirurgicamente e un lungo stop davanti a sé. Harry Kane si è operato ieri dopo il brutto infortunio subito venerdì sera nell’anticipo di Bundes contro il Colonia (1-1). «Sono molto deluso - ha scritto l’attaccante sui social -, ma sarà un’opportunità per mostrare resilienza e voglia di ripartire nel 2027».

Kane dovrà stare lontano dai campi per quattro mesi circa e questo significa essere in forte dubbio per i quarti di Nations League, che vedranno la sua Inghilterra opposta alla Norvegia di Haaland. La gara di andata è in programma il 27 marzo, quella di ritorno tre giorni più tardi. Kane tornerà invece nella fase clou della stagione del Bayern Monaco, che conta di essere ancora in piena lotta Champions quando potrà riavere il suo attaccante dalle uova, o pallone, d’oro.