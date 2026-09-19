La Lazio passa anche a Venezia: i biancocelesti raggiungono Inter e Roma al primo posto

La Lazio continua il suo momento positivo e vince 2-0 in trasferta a Venezia. Con questa vittoria la squadra di Gattuso sale a 13 punti e raggiunge Inter e Roma al primo posto. Il primo tempo gioca meglio la squadra di Stroppa gioca meglio e fallisce un calcio di rigore con Yeboah, che si fa ipnotizzare da Mandas. Il portiere greco si supera in un altro paio di occasioni, salvando la porta biancoceleste. Nella ripresa la Lazio fa un uno due micidiale. Al 50’ trova il vantaggio grazie ad un rigore di Zaccagni e al 61’ raddoppia con un colpo di testa di Noslin. Una punizione troppa severa per il Venezia, che gioca ma concretizza poco ed è ancora fermo a zero punti. Altre conferme invece per la Lazio, che a dispetto dei rapporti burrascosi tra tifoseria e società, continua a volare in campionato.

La partita

L’inizio della partita è subito vivace. Al 4’ ci prova Zaccagni su punizione, la sua conclusione non trova lo specchio della porta. La prima grande occasione capita al Venezia. Retropassaggio sbagliato di Floriani Mussolini, ne approfitta Correia che viene steso in area da Mandas. Sozza indica il dischetto del rigore. Si incarica della battuta Yeboah, para Mandas. Sono ancora i lagunari a premere. Al 26’ Mandas si fa sfuggire il pallone poi si riscatta superandosi sulla conclusione di Sohm. La squadra di Stroppa continua a macinare gioco. Perez mette un bel pallone in area, Yeboah non ci arriva di un soffio di testa.

Fioccano le occasioni per i lagunari. Adams, lanciato in contropiede da Yeboah, entra in area e va al tiro. Si fa trovare ancora pronto Mandas. Al 42’ Cancellieri ci prova a giro e di poco non trova la porta. Il primo tempo termina senza reti. Al 50’ si sblocca la partita. Yeboah commette un fallo in area molto ingenuo su Taylor. Sozza concede il rigore. Si incarica della battuta Zaccagni, che non fallisce l’occasione. Adesso la squadra di Gattuso gioca in maniera più sciolta. Al 56’ Belahyane va al tiro, sfiorando il palo. Al 61’ la Lazio trova il raddoppio. Sul cross al bacio di Nuno Tavares irrompe Noslin di testa, che schiaccia in rete. Il Venezia prova a riaprire la partita. Al 72’ Perez imbuca per Adams, la sua conclusione è debole. Comincia la girandola dei cambi ma il risultato non cambia.

Il tabellino

VENEZIA (3-5-2): Stankovic.; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainault, Helgason (74’ Fanne), Kike Perez, Sohm, Correia (76’ Sagrado); Yeboah (87’ Yeboah), Adams (73’ Rrahmani). Allenatore: Giovanni Stroppa

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (79’ Lazzari), Sutalo, Provstgaard, Tavares (84’ Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (77’ Gudmundsson); Cancellieri, Noslin (78’ Pinamonti), Zaccagni (86’ Isaksen). Allenatore: Rino Gattuso

Marcatori: Zaccagni (L) (rigore) 50’, Noslin (L) 61’

Ammoniti: Perez (V), Juan Jesus (V), Correia (V), Moreno (V)

Note: Yeboah fallisce rigore 15’

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)