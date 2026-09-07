La Lazio ribalta 2-1 l’Udinese e raggiunge Inter e Roma in vetta alla classifica

La Lazio supera 2-1 l’Udinese al Bluenergy Stadium, nella sfida che chiude la terza giornata di Serie A. Dopo un primo tempo senza reti, sbloccano il match i padroni di casa con Karlstrom, il pareggio arriva al 75’ ancora con Frattesi, al terzo gol consecutivo in campionato. Poi è il nuovo acquisto Gudmundsson, che al debutto trova il gol di testa, che vale tre punti. La squadra di Gattuso continua la marcia a punteggio pieno e sale a 9 punti, raggiungendo Inter e Roma in testa alla classifica. L’Udinese resta ferma a 4 punti.

La partita

Si parte subito su buoni ritmi. Al 4’ Nuno Tavares sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, Solet sfiora l’autogol ma riesce a liberare. L’Udinese risponde al 12’ con una doppia occasione. Davis rientra sul sinistro e calcia in porta, Mandas respinge salvandosi anche sul tentativo successivo di Kamara. Al 15’ ci prova Zaccagni su punizione. Si fa trovare pronto Okoye. La squadra di Gattuso prova a prendere il sopravvento. Nuno Tavares mette in mezzo per Isaksen, che impatta di testa senza trovare la porta. Al 21’ Vojvoda rischia un pasticcio con un retropassaggio su Okoye, è pronto Miller ad evitare l’intervento di Zaccagni. I bianconeri che hanno perso per infortunio Piotrowski e Solet, stringono i denti e chiudono il primo tempo un po’ in affanno. La prima frazione si chiude senza reti.

Ad inizio ripresa passa in vantaggio l’Udinese. Ci pensa Davis con una bella sponda a servire Karlstrom davanti a Mandas. Il capitano dell’Udinese non fallisce l’occasione e mette in rete. La Lazio prova a reagire subito. Al 57’ il tiro di Taylor finisce fuori di poco. Poi al 63’ Zaccagni colpisce di testa da due passi, si salva la difesa dell’Udinese. La squadra di Gattuso aumenta la pressione. Al 74’ calcia a botta sicuro Cancellieri, sulla sua conclusione si immola Kamara. Il gol è nell’aria. Passa un minuto e la Lazio trova il pareggio. Zaccagni salta Vojvoda e premia l’inserimento di Frattesi che trova la rete del pareggio. Ora la Lazio ci crede. All’87’ Zaccagni controlla e tira a rete, centrando il palo. All’88’ arriva il sorpasso biancoceleste. Cross in mezzo di Doekhi, impatta di testa il nuovo entrato Gudmundsson, che mette in rete. L’Udinese non ha il tempo di reagire. I biancocelesti stringono i denti, portando a casa tre punti d’oro, che valgono il primato in classifica.

Il tabellino

UDINESE (3-4-2-1) - Okoye; Abankwah (76’ Bertola), Solet (38’ Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski (16’ Miller), Kamara; Unai Gomez (46’ Bayo), Ekkelenkamp; Davis (77’ Zarraga). Allenatore: Kosta Runjaic

LAZIO (4-3-3) - Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi (80’ Gudmundsson), Belahyane, Taylor; Isaksen (53’ Cancellieri), Pinamonti (52’ Noslin), Zaccagni (92’ Pedraza). Allenatore: Rino Gattuso

Marcatori: Karlstrom (U) 49’, Frattesi (L) 75’, Gudmundsson (L) 88’

Ammoniti: Piotrowski (U), Miller (U), Isaksen (L), Karlstrom (U), Bayo (U), Bertola (U)

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)