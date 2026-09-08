La Lazio vince: è prima

Ancora Frattesi. Con l’aggiunta di Gudmundsson.

La Lazio vince 2-1 in rimonta a Udine, con l’ex Inter che, per la terza giornata di fila, segna un gol da punti, con Gudmundsson che, subito dopo, ha trovato, all’esordio assoluto in biancoceleste, la rete del 2-1. I bianconeri si erano portati avanti con il gol di Karlstrom. La squadra di Gattuso resta quindi a punteggio pieno, agganciando in cima alla classifica Inter e Roma. Il Cagliari, con la rete di Maldini, batte invece il Lecce. Sono tre le squadre ancora a zero in classifica: Venezia, Genoa e Fiorentina, che ha esonerato Grosso richiamando Va noli. Individuale e di squadra.