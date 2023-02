La Lazio, in dieci, piega il Cluj: ai biancocelesti basta Immobile

La Lazio di Maurizio Sarri batte 1-0 i rumeni del Cluj nell'andata dei playoff validi per i sedicesimi di Conference League. A decidere il match dell'Olimpico la rete del ritrovato Ciro Immobile su assist di Felipe Anderson, nel recupero del primo tempo. Eppure, per i biancocelesti la sfida si era messa subito in salita, complice l'espulsione di Patric avvenuta al 15' del primo tempo. L'arbitro inglese Pawson è stato forse troppo severo nella circostanza nei confronti del difensore spagnolo e forse il gilallo sarebbe stato il provvedimeno più corretto. La Lazio ha creato tanto e rischiato poco, ma non aver chiuso la partita con almeno due gol di scarto lascia tutto in bilico per il ritorno in programma giovedì prossimo, 23 febbraio alle 18:45 in terra romena. Vietato sbagliare per passare il turno in una competizione da onorare come fece la Roma di José Mourinho che alla fine vinse anche la competizione.

La cronaca della partita

La prima occasione, al 5', è per gli ospiti con Krasniqi che ci prova dalla distanza: brivido per Maximiano. Al 9' l'ex Udinese Scuffet salva tutto a tu per tu con Milinkovic-Savic sbarrandogli la porta. Passano solo 6 minuti e i padroni di casa rimangono in dieci complice l'espulsione, severa, di Patric. Krasniqi vince il rimpallo con Lazzari e se ne va via in campo aperto ma viene steso dal difensore spagnolo che rimedia così il cartellino rosso. Sarri inserisce Gila per Marcos Antonio e la Lazio tiene botta e al 45' sfiora ancora il gol con Milinkovic-Savic, ben servito di tacco da Felipe Anderson, ma ancora una volta è super Scuffet. In pieno recupero, però, i biancocelesti passano con Immobile che al volo batte il portiere del Cluj.

Nella ripresa al 53' Milinkovic-Savic serve Immobile che però non riesce a pungere. Due minuti dopo è ancora il serbo a provare a far male a Scuffet senza risultato. Zaccagni pesca benissimo Felipe Anderson che di testa non inquadra lo specchio della porta. Vecino sfiora il raddoppio al 65' con Vecino che colpisce di testa dal corner e a Scuffet battuto ci pensa Burca a salvare tutto sul secondo palo anticipando Felipe Anderson. La Lazio nel finale non riesce a segnare il raddoppio ma non subisce praticamente mai l'iniziativa dei rumeni: finisce 1-0 per la Lazio l'andata dei playoff validi per i sedicesimi di finale di Conference League.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj (61' Marusic); Milinkovic, Marcos Antonio (18' Gila), Vecino; Felipe Anderson (82' Cancellieri), Immobile (61' Pedro), Zaccagni. All.: Sarri.

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac (46' Petrela), Boateng(46' Cvec), Muhar (61' Malele), Krasniqi; Yeboah (82' Janga), Birligea (61' Hoban). All.: Dan Petrescu.

Marcatori: 48 Immobile (L)

Ammoniti: Zaccagni, Boateng, Milinkovic-Savic, Matias, Hysaj, Hoban

Espulsi: Patric

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)