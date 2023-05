Leao-Milan è fatta: il nuovo contratto legherà Rafa ai colori rossoneri fino al 2028

Trattativa finalmente conclusa: Rafael Leao rinnova col Milan fino al 2028. Dopo un estenuante tira e molla, le parti sono riuscite infine a raggiungere un accordo, anche grazie al superamento del nodo relativo all'indennizzo dovuto allo Sporting Lisbona: la società portoghese, infatti, ha ricevuto dal Lilla il bonifico con cui viene di fatto avviato il pagamento degli oramai celebri 22 milioni di euro dovuti a seguito della "fuga" di Leao in Francia.

Sistemato questo problema, i rossoneri si sono quindi assicurati le prestazioni dell'attaccante lusitano fino al prossimo 2028, evitando il rischio di giungere alla prossima stagione con il contratto in scadenza (2024), cosa che avrebbe comportato il rischio di incorrere in una nuova fuga a parametro zero dopo quelle divenute oramai celebri di Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoglu e Franck Kessiè.

Quanto guadagnerà

Rafa Leao guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione, con ulteriori 2 milioni di buonentrata. Nel frattempo, se qualcuno, come Chelsea e Real Madrid, sarà ancora interessato ad acquistare il numero 17 rossonero, dovrà sborsare 150 milioni di euro: anche la clausola rescissoria, pertanto, è stata ritoccata verso l'alto per proteggere l'importante investimento fatto dalla società.

Nonostante il pessimismo degli ultimi mesi, quindi, il direttore tecnico Paolo Maldini, il direttore sportivo Ricky Massara e l'amministratore delegato Giorgio Furlani, sono riusciti a concludere con successo la difficile trattativa. Difficile anche per quelle che da sempre sono state le posizioni espresse dal procuratore portoghese Jorge Mendes e da Ted Dimvula, l'avvocato francese scelto da Antonio, padre di Leao, per seguire la vicenda della trattativa del rinnovo contrattuale del figlio. Alla fine è stata determinante la volontà di Rafa di continuare a vestire la maglia rossonera, con un contratto, comunque, che lo renderà il calciatore con lo stipendio più alto della rosa.

Il nodo Sporting

La questione dello Sporting Lisbona è stata di certo una delle problematiche più complesse da superare. La società portoghese vantava un credito di 16,5 milioni di euro in qualità di indennizzo, poi incrementatisi fino a 22 milioni con l'aggiunta di interessi e spese legali.

Il debito riguardava solo il calciatore e il Lilla, ma questo è divenuto uno scoglio anche per il Milan, dato che Leao si è sempre detto disponibile a trattare un rinnovo solo dopo il superamento di questo problema. Lilla che è stato chiamato in causa per farsi carico della parte di debito spettante, fermo restando che se si fosse andati oltre il rischio era quello di veder incrementare il risarcimento fino a quota 45 milioni (questo il peso della nuova causa avviata dallo Sporting Lisbona che aveva già vinto in precedenza in tribunale).

Dopo aver chiarito alcuni dettagli, finalmente, le società hanno trovato un accordo e il Lilla verserà i 22 milioni di euro dovuti per l'addio senza giusta causa del 2018.