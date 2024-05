Il Lecce beffa il Cagliari nel finale. Sardi ancora a rischio serie B, salentini quasi salvi

Finisce 1-1 la sfida salvezza dell'ora di pranzo tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Lecce di Luca Gotti che si dividono così la posta in palio al termine di un match molto nervoso. A vantaggio dei sardi, siglato dal colombiano Jerry Mina siglato al 26', ha risposto Krstovic al minuto 84' su assist di Almqvist. La partita è stata ampiamente condizionata dall'espulsione di Gaetano, avvenuta a fine primo tempo, per un brutto fallo su Ramadani (con il signor Mercenaro che avava prima ammonito il giocatore del Cagliari salvo poi espellerlo dopo aver rivisto le immagini all'on field rewiev). Il match dell'Unipol Sai è stato teso, nervoso e pieno di cartellini gialli, ben nove, più appunto i due cartellini rossi estratti ad indirizzo di Gaetano appunto più un componente della panchina dei sardi. Con questo pareggio il Lecce sale a quota 37 punti, a più otto sulla zona calda e si mette praticamente al sicuro. Il Cagliari, invece, sale a quota 33 punti e resta ancora invischiato nella zona calda con le ultime tre giornate che saranno decisive con le sfide contro Milan, a San Siro, Sassuolo a domicilio e Fioretina in casa. I salentini, invece, nel prossimo turno sfideranno l'Udinese, in quello successivo l'Atalanta sempre in casa per poi chiudere al Maradona contro il Napoli di Calzona.

La cronaca della partita

Dopo 10' di studio ecco la prima chance della partita per il Cagliari con il tentativo in rovesciata di Lapadula su assist dalla destra di Luvumbo. La sfera arriva però docile tra le braccia di Falcone. Al 14' fallo di Piccoli su Mina: ammonito e diffidato salterà la prossima sfida dei salentini. Al 16' gol del Cagliari con Nandez sul tiro di Deiola: annullato per un tocco di mano del giocatore italiano. Al 26' ecco il gol del Cagliari con Jerry Mina. Calcio d'angolo da sinistra, Gaetano calcia dalla distanza trovando la deviazione del difensore colombiano che batte Falcone. Al 28' Makoumbou ci prova da fuori area: palla fuori. Al 42' l'episodio che cambia la partita: fallo di Gaetano su Ramadani con il direttore di gara che ammonisce il giocatore dei sardi. Mercenaro viene però richiamato al Var e cambia la sua decisione tramutando in rosso il provvedimento disciplinare. Sardi in dieci da fine primo tempo.

Nella ripresa alcune girandole di cambi da parte dei due allenatori con il primo tentativo verso la porta del Lecce di Dossena sull'angolo battuto da Nandez. Al 64' Oudin sfiora il pareggio con un tentativo di sinistro su assist di Sansone. Un minuto dopo cross di Gallo con Pierotti che sfiora il pareggio di testa. Al 74' scintille tra Baschirotto e Mina a testimonianza della grande tensione in campo. All'84' ecco il pareggio del Lecce con Krstovic che raccoglie l'assist dello scatenato Almqvist e sigla l'1-1 finale. Tra l'87' e l'88' doppio palo dei salentini con Baschirotto prima e Sansone poi, entrambi di testa. Al minuto 90' doppio miracolo di Scuffet sul tentativo di Blin prima e sul tap-in di Gendrey poi.

Il tabellino



CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa (46' Wieteska), Mina, Dossena, Augello (77' Azzi); Makoumbou, Deiola; Nandez (91' Obert), Gaetano, Luvumbo (68' Shomorudov); Lapadula (46' Suleamana). Allenatore: Claudio Ranieri

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin (72' Rafia), Ramadani (72' Almqvist), Blin, Dorgu (59' Pierotti); Piccoli (46' Sansone), Krstovic. Allenatore: Luca Gotti.

Marcatori: 26' Mina (C), 84' Krstovic (L)

Ammoniti: Piccoli (L), Ranieri (C), Ramadani (L), Sansone (L), Scuffet (C), Baschirotto (L), Deiola (C), Nandez (C), Augello (C)

Espulsi: Gaetano (C)

Arbitro: Matteo Mercenaro (Genova)