L'ex Inter Hakimi nei guai: accusato di violenza sessuale

Guai in vista per Achraf Hakimi. L'ex difensore dell'Inter è stato accusato di violenza sessuale da una giovane donna e per questa ragione è stata aperta un'indagine in Francia: a riportare la notizia Le Parisien. La ragazza in questione si sarebbe recata nella stazione di polizia di Nogent-sur-Marne lo scorso fine settimana, raccontando come i fatti in questione risalgano al 16 gennaio di quest'anno. La presunta vittima è una 23enne che ha dichiarato di non voler sporgere denuncia nei confronti dell'ex Real Madrid ma di voler comunque dichiarare l'avvenuto stupro.

Secondo la ricostruzione della giovane donna, il tutto sarebba accaduto quando moglie e figli di Hakimi erano a Dubai. Dopo una discussione su Instagram, la giovane si sarebbe recata a casa dell'ex difensore Inter a bordo di un Uber che lui stesso le aveva prenotato e lì le cose sarebbero degenerate. Sempre secondo le ricostruzioni fornite dalla donna, il 24enne nativo di Madrid l'avrebbe baciata sulla bocca e le avrebbe sollevato i vestiti, nonostante lei non volesse e proprio a quel punto, il calciatore si sarebbe spinto oltre costringendo la ragazza a liberarsi con la forza e ad inviare un sms a un amico per farsi venire a prendere. Ovviamente questa notizia ha avuto una garnde risonanza mediatica soprattutto in Francia e ora bisognerà capire come evolverà la vicenda.

La carriera di Hakimi

Hakimi è nato in Spagna da genitori marocchini, è di fede musulmana ed è sposato con l'attrice spagnola, di origini libiche e tunisine, Hiba Abouk, più grande di lui di 12 anni, con la quale ha avuto due figli Amín e Naím nati rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid disputa una stagione nella squadra B delle merengues e l'anno successivo, 2017-2018, gioca 17 partite e segna due gol con la prima squadra ma l'anno successivo viene ceduto in prestito in Germania, al Borussia Dortmund dove in due anni incanta.

Achraf gioca 73 partite, sforna assist a volontà e segna 12 reti attirando l'interesse di diversi club europei tra cui l'Inter che investe 40 milioni di euro più bonus per strapparlo al Real Madrid, detentore del cartellino del marocchino. Con i nerazzurri è subito centrale nel gioco di Antonio Conte, gioca 45 partite, segna 7 gol e contribuisce alla vittoria dello scudetto ma a fine stagione viene ceduto al Psg per oltre 70 milioni di euro. Finora sono 72 le partite giocate con la maglia dei transalpini con 8 gol realizzati. Hakimi è anche un pilastro della sua nazionale visto che a soli 24 anni ha già collezionato 61 gettoni e 8 gol a referto.