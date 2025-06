Champagne, il corso online ora parla italiano

Si chiama Champagne E-Learning il nuovo corso online del Comité Champagne, ora disponibile anche in italiano. Gratuito, interattivo e pensato per chi lavora nel mondo del vino – dai sommelier agli enotecari, passando per buyer, formatori e studenti – il programma arricchisce l’offerta della piattaforma Champagne Education, già punto di riferimento per la formazione ufficiale sulla celebre denominazione francese.

Il corso è strutturato in tre livelli: Esploratore, Intenditore ed Esperto. Un percorso graduale che affronta tutti gli aspetti dello Champagne: storia, terroir, metodo di produzione, tecniche di degustazione. I primi due livelli sono già accessibili, il terzo arriverà a settembre. Al termine di ogni modulo, un test finale consente di verificare le conoscenze e ottenere un attestato.

L’esperienza è stata progettata per essere coinvolgente: video, infografiche, quiz e giochi didattici guidano gli utenti per circa cinque ore di formazione, fruibile in qualsiasi momento da pc, tablet o smartphone. Oltre all’italiano, il corso è disponibile anche in francese, inglese, tedesco, spagnolo e giapponese.

“Champagne E-Learning offre una visione a 360 gradi del mondo dello Champagne attraverso un approccio didattico dinamico e divertente - spiega Stéphanie Martel, responsabile della formazione del Comité Champagne -. Il nostro obiettivo è rafforzare le competenze dei professionisti che valorizzano e vendono lo Champagne nel mondo”.

Il progetto si affianca alle attività di formazione in presenza che il Comité Champagne eroga ogni anno in 16 Paesi a oltre 6mila operatori. Sul sito della piattaforma (www.champagne.education/it) sono disponibili anche materiali didattici gratuiti da scaricare, quiz di autovalutazione e due percorsi formativi distinti in aula: Champagne Specialist, con certificazione ufficiale, e corsi personalizzati per aziende, ristoratori, docenti e operatori del settore.

Il lancio della versione italiana del corso online segue il successo della precedente piattaforma MOOC, che in cinque anni ha registrato quasi 4mila iscritti italiani, terzo Paese per numero di partecipanti dopo Francia e Stati Uniti. Complessivamente, dal 2019 il progetto ha coinvolto oltre 36mila utenti in tutto il mondo.

Il Comité Champagne – organismo interprofessionale fondato dalla legge francese nel 1941 – rappresenta tutte le Maison e i viticoltori della regione.

Ha sede a Épernay e promuove la denominazione attraverso attività di tutela, ricerca, formazione e sviluppo sostenibile.

Per iscriversi al nuovo corso: www.champagne.education/it. Per informazioni: Bureau du Champagne Italia – info@champagne.it