L'Inter batte 3-2 il Torino con la tripletta di Marcus Thuram

L'Inter di Simone Inzaghi non sbaglia, batte con 3-2 il Torino di Paolo Vanoli, oggi squalificato, e si porta così al secondo posto in classifica a quota 14 punti a meno due dal Napoli di Antonio Conte capolista. A decidere il match di San Siro la tripletta dello scatenato Marcus Thuram che si porta così a casa il pallone. La partita è svoltata, in favore dei nerazzurri, al 20' per l'espulsione diretta di Maripan per un brutto intervento su Thuram, valutato inizialmente da cartellino giallo da parte dell'arbitro Mercenaro che è stato poi richiamato al Var. Buona ancora una volta la prova dei nerazzurri che hanno dominato in campo contro un generoso Torino che ha giocato per oltre 70' minuti in dieci uomini. Unico neo per la squadra di Simone Inzaghi le continue disattenzione difensive, due per tempo, che sono costati i gol di Zapata (per leggerezza di Bisseck) e di Vlasic su rigore per un ingenuo fallo commesso in area da Calhanoglu ai danni di Masina.

Brutto infortunio occorso al capitano del Torino Duvan Zapata che in un'azione offensiva ha messo male il ginocchio uscendo così in lacrime e in barella al minuto 83'. Con questo successo prezioso e meritato l'Inter sale al secondo posto con il miglior attacco della Serie A ma con già nove reti al passivo nelle prime sette giornate, un po' troppo per la squadra campione d'Italia che nell'anno passato aveva subito solo 22 reti in 38 giornate. Ora ci sarà la pausa per le nazionali che permetterà all'Inter di raccogliere un po' le idee in vista della ripresa dove giocherà sul campo della Roma domenica 20 ottobre alle ore 20:45. Il Torino, invece, resta fermo a quota 11 punti ma deve incassare oltre alla sconfitta il brutto infortunio occorso a Duvan Zapata, non un buon segnale in vista del prosieguo del campionato.

La cronaca della partita

Dopo 10' di equilibrio con l'Inter a fare la partita e il Torino a difendersi in undici dietro la linea della palla, ecco la prima incursione pericolosa dei nerazzurri con Dimarco che effettua un cross insidioso dalla sinistra con Milinkovic-Savic che in presa bassa blocca. Passa un minuto ed ecco il primo tiro della partita da parte dei granata con Ricci che calcia da fuori area di destro: Sommer vola e risponde alla grande. Al 18' brutto intervento di Maripan su Thuram che resta a terra, l'arbitro fa continuare ma poi interrompe il gioco e ammonisce il difensore granata. Il direttore di gara viene però richiamato al Var per rivedere le immagini visto il piede a martello molto alto sulla caviglia del francese e cambia la sua decisione espellendo il giocatore del Toro.

Al 22' Thuram non ci arriva di poco su un bel cross teso ma tre minuti dopo ecco il vantaggio dell'Inter: cross perfetto di Bastoni per Thuram che decolla in aria, colpisce di testa con il pallone che sbatte sul palo e si insacca alla destra di Savic. Al 29' ancora Thuram protagonista con un tiro di sinistro che termina sull'esterno della rete. Minuto 35' ecco il gol del raddoppio ancora con il francese che ancora una volta di testa buca il portiere granata, su assist sempre da sinistra di Acerbi. Passa un minuto però e l'Inter si addormenta con Bisseck troppo morbido e Darmian che non ci arriva sulla palla in profondità per Zapata che davanti a Sommer non sbaglia incrociando di destro. Al 40' bella combinaziona Dimarco-Thuram, con quest'ultimo che restituisce palla all'esterno sinistro che tira basso e angolato trovando la grande parata di Milinkovic-Savic.

Nella ripresa Zapata al 49' prova a creare scompiglio in area di rigore nerazzurro ma sul suo cross Lazaro è in ritardo. Passa un minuto e Lautaro Martinez ha la prima chance per colpire con una palla vagante in area di rigore che viene calciata dal capitano nerazzurro che viene però contrato in angolo. Al 56' colpo di testa di Lautaro Martinez che si stacca bene dal marcatore ma non trova di poco la porta. Al 57' Calhanoglu si mette in proprio con una botta da fuori area che spaventa Savic. Al 60' l'Inter cala il tris ancora una volta con Thuram: cross di Bastoni per Lautaro che colpisce di testa trovando la parata non perfetta del portiere granata che viene poi beffato dal tiro schiacciato a terra, un po' fortunoso, dell'attaccante francese. All'82' doccia gelata per il Torino con l'infortunio di Zapata costretto ad uscire in lacrime in barella. All'85' fallo ingenuo di Calhanoglu su Masina e per l'arbitro Mercenaro è rigore che Vlasic realizza con freddezza. Al 94' fucilata di Zielinski con Milinkovic-Savic che respinge, sul tap-in si avventa Taremi che colpisce ma il portiere serbo si supera ancora una volta.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (46' Pavard), Acerbi, Bastoni (82' de Vrij); Darmian (68' Dumfries), Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan (77' Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram (68' Taremi). Allenatore Simone Inzaghi



TORINO (3-5-2): V.Milinkovic Savic; Walukiewicz, Saúl Coco, Maripan; Lazaro (62' Vojvoda), Gineitis (62' Ilic), S.Ricci (84' Vlasic), Linetty, Pedersen; Adams (33' Masina), D.Zapata (84' Karamoh). Allenatore Godinho

Marcatori: 25', 35', 60' Thuram (I), 36' Zapata (T), 86' Vlasic (T)

Ammoniti: Bisseck (I), Linetty (T), Walukiewicz (T)

Espulsi: Maripan (T)

Arbitro: Matteo Mercenaro (Genova)