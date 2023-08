L'Inter risponde a Milan e Napoli: 2-0 al Cagliari e aggancio al primo posto

L'Inter di Simone Inzaghi batte per 2-0 il Cagliari di Claudio Ranieri, a domicilio, grazie ai gol di Denzel Dumfries e di Lautaro Martinez (già a quota 3 gol in campionato) su assist di Marcus Thuram e Federico Dimarco e aggancia così in vetta alla classifica Milan, Napoli e Verona. La sfida è stata vinta meritatamente dai nerazzurri che a tratti, soprattutto nella prima frazione, sono stati letteralmente dominanti per intensità e qualità di gioco. Di contro, il Cagliari ha disputato un buonissimo secondo tempo dopo un primo tempo difficile più per i meriti avversari che per i demeriti propri.

Buone indicazioni per Simone Inzaghi arrivano ancora una volta da Marcus Thuram protagonista di entrambe le reti dei nerazzurri, nella prima con un assist, e molto bene anche il capitano Lautaro Martinez che a trovato il suo terzo gol in campionato. L'Inter, tra l'altro, tiene ancora una volta la porta immacolata con Yann Sommer molto bravo e autore di una grande parata al 90' che sarà anche l'unica della sua partita. La Beneamata è l'unica delle 20 squadre di Serie A a non aver ancora incassato un gol in queste prime due giornate. Nel prossimo turno di campionato l'Inter se la vedrà a San Siro contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e molto probabilmente per quella sfida ci saranno a disposizione anche Benjamin Pavard e Alexis Sanchez.

La cronaca della partita

L'Inter parte forte contro il Cagliari e per lunghi tratti della prima frazione si dimostra dominante nei confronti di un avversario spaeseato per merito dei nerazzurri. Dopo 13' di palleggio ecco la prima occasione da rete per la squadra di Inzaghi con Lautaro Martinez che al volo di sinistro trova una grandissima coordinazione con la palla che si stampa sul palo a Radunovic battuto. L'Inter continua a macinare gioco e al 22' passa in vantaggio con Dumfries che ben servito da Thuram batte di destro il portiere dei sardi. Un minuto dopo Nandez entra in area in maniera minacciosa e va al tiro: chiusura provvidenziale in angolo di Calhanoglu.

Il colpo di testa di Pavoletti termina a lato al 27' e tre minuti dopo ecco il raddoppio dell'Inter con Lautaro Martinez. Dimarco chiede l'uno-due a Thuram che gli restituisce la sfera, l'esterno sinistro serve poi sulla corsa il capitano che fa tutto bene, stoppa e rientra su Augello battendo l'incolpevole Radunovic. al 35' Pavoletti si fa male al suo posto Luvumbo. Tra il 46' e il 48' due tiri in porta velleitari da parte di Barella e di Augello ben controllati dai due portieri.

Nella ripresa Ranieri inserisce Di Pardo per Oristanio con il Cagliari che prova ad alzare maggiormente il baricentro. Al 50' bella giocata di Thuram che la mette in mezzo per Lautaro che viene antcipato da Augello, mentre al 51' contropiede Cagliari con Di Pardo che alla fine si fa rimontare dalla difesa nerazzurro. L'Inter addormenta il gioco e tiene a bada il Cagliari che non riesce mai a pungere. Al 71' dentro Cuadrado, Carlos Augusto e Frattesi per Dumfries, Dimarco e Barella. Al 73' i sardi chiedono rigore per un presunto fallo di Cuadrado su Luvumbo ma per arbitro e Var non c'è niente. All'81' fallo di Mkhitaryan su Luvumbo e giallo per l'armeno che esce leggermente infortunato per dare spazio a Sensi. All'86' grande tiro dalla distanza di Calhanoglu: il palo interno grazia ancora una volta Radunovic. Azione eleborata dell'Inter al minuto 88' con il tiro di Cuadrado che alla fine esce fuori sbilenco. Al 90' grande chance, la più grande della partita, del Cagliari con Azzi che da pochi passi calcia di sinistro con Sommer che compie una bella parata.

I gol della partita

0-1 Dumfries (assist Thuram)

0-2 Lautaro Martinez (assist Dimarco)

ll tabellino



CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa (85' Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana (85' Deiola), Jankto (60' Azzi); Oristanio (46' Di Pardo), Pavoletti (35' Luvumbo). All.: Claudio Ranieri



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (71' Cuadrado), Barella (71' Frattesi), Çalhanoğlu, Mkhitaryan (83' Sensi), Dimarco (71' Carlos Augusto); Thuram (77' Arnautovic), Lautaro Martinez All.: Simone Inzaghi

Marcatori: 22' Dumfries (I), 30' Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Luvumbo (C)

Arbitro: Michel Fabbri (sezione di Ravenna)