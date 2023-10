L'Inter sorrida, si è visto il limite delle sue rivali

Può essere contenta l'Inter. Nel modesto remake di Milan-Juventus si è visto il limite delle cosiddette concorrenti al titolo, squadre sparse per il campo, errori in dosi industriali, scarse le idee di gioco, Milan penalizzato da Thiaw, rare le costruzioni da gol tutte impostate esclusivamente su Leao, Juventus al risparmio per abitudine e mancanza di visione del suo tecnico con la solita sceneggiata finale verso un indisponente Vlahovic, risultato deciso da episodio, brutto Milan e Juve che riapre i giochi. Altre di giornata: Josè Mourinho espulso. È come la messa della domenica, non vedo la notizia. In verità, a proposito di calendario delle funzioni, il prossimo turno prevede la trasferta romanista a Milano contro l'Inter e si sa, ne parlano da Setubal alla Garbatella, José porta nel cuore e nel conto corrente la memoria calda del triplete e di quei meravigliosi giorni meneghini, dunque meglio evitare le carezze dei suoi tifosi interisti e, con queste, la commozione che gli appartiene da quando ha messo piede a Roma. Ma c'è stato altro, ieri all'Olimpico e l'altro riguarda il gesto, quello che ha portato all'espulsione, compiuto e rivolto dal portoghese verso l'allenatore del Monza, Palladino. Dopo il gol all'ultimo minuto. Immeritato premio di una superiorità numerica di un'ora sui brianzoli, Mourinho ha mimato con la mano il movimento delle labbra parla, parla e ha chiuso la recita di guitto portando la mano a strofinare gli occhi piangi, piangi. Un vero signore, un teatrante che trova fiancheggiatori tra chi ama e frequenta lo spettacolo e l'avanspettacolo, in tal senso Mourinho meriterebbe l'Oscar alla carriera, l'unico titulo mancante. Ultime di cronaca: ieri Nicolò Zaniolo, uno di quelli colpiti dal FabrizioCoronavirus, è sceso in campo da titolare per 76 minuti con l'Aston Villa contro il West Ham. Tornano le coppe, tra tutte, Paris St Germain-Milan è la partita da non perdere, in tutti i sensi.