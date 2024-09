L'Inter vince 3-2 sul campo dell'Udinese nel segno di Lautaro Martinez

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter di Simone Inzaghi si rialza prontamente dopo la sconfitta nel derby e vince 3-2 a Udine nel segno di Lautaro Martinez, autore di una doppietta. I nerazzurri hanno disputato una buona partita su un campo sempre difficile e contro un avversario in forma e con chiare idee di gioco. Al gol di Frattesi dopo 43 secondi di gioco ha risposto Kabasele al minuto 35' dopo diverse palle gol sprecate dall'Inter per il raddoppio. In pieno recupero del primo tempo però ecco il gol del vantaggio nerazzurro con Lautaro Martinez abile e fortunato nel flipper con Bijol a riportare in vantaggio la sua squadra. A inizio ripresa ancora il capitano protagonista con il gol del 3-1 con un bel destro potente e preciso, su assist di Thuram, a trafiggere Okoye per la terza volta. Con questa vittoria l'Inter aggancia in vetta alla classifica i cugini del Milan e il Torino di Vanoli che dove però ancora giocare.

Ottima prestazione dell'Inter, che ha messo in mostra il suo calcio fatto di sincronismi e continui movimenti. Ma se vogliamo trovare il pelo nell'uovo sono state troppe nel primo tempo le occasioni sprecate per il raddoppio e l'attenzione difensiva non sembra quella della passata stagione visto che sono già sette le reti subite in sei giornate dalla squadra di Simone Inzaghi che martedì tornerà in campo in Champions League contro la Stella Rossa a San Siro, per cercare la prima vittoria in Europa dopo l'ottimo pareggio maturato sul campo del Manchester City di Pep Guardiola.

La cronaca della partita

Pronti via e l'Inter passa in vantaggio dopo 43 secondi: bel giro palla, con Darmian che imbuca per Frattesi che si inserisce in area di rigore e batte Okoye con un tiro sporco di destro. Al 9' i nerazzurri premono con Calhanoglu che la mette in mezzo da sinistra per Lautaro Martinez che arriva in corsa ma schiaccia troppo angolato di testa, da ottima posizione, la sfera esce alla sinistra del portiere friulano. Al 21' lancio lungo per Thuram che tiene benissimo la posizione su Kabasele e va al tiro: bravo Okoye a respingere. Al 24' l'Udinese si fa vedere in area di rigore dell'Inter con Lovric che fa tutto da solo e va al tiro deviato in angolo da Acerbi.

Al 28' Dimarco crossa alla perfezione per Lautaro che potrebbe calciare al volo ma servi intelligentemente Frattesi che in corsa di destro la manda fuori da ottima posizione. Al 34' grandissima chiusura difensiva di Dimarco su Lovric con la sfera che finisce in angolo. Dagli sviluppi del corner ecco il gol del pareggio con Kabasele che svetta tutto solo di testa sul cross preciso di Zemura. Al 43' Thuram vede l'inserimento di Darmian che da dentro l'area di rigore calcia fuori. In pieno recupero, però, ecco il gol del 2-1 con Lautaro Martinez su cross del solito Dimarco il capitano ci arriva e tocca quel tanto che basta, anche con un po' di fortuna, e insacca alle spalle di Okoye.

Nella ripresa l'Inter scende in campo già famelica e dopo due minuti trova il gol del 3-1 ancora con Lautaro Martinez: lancio lungo di Bastoni per Thuram con Bijol che buca l'intervento permettendo al francese di convergere servire il suo capitano che controlla e con un destro potente e preciso buca ancora Okoye. Al 70' bella giocata di Lautaro Martinez che aggancia un pallone difficile, servito da Frattesi, sul filo del fuorigioco e poi tenta uno scavetto su Okoye che fa valere i suoi due metri e blocca il pallone. Al 77' grande costruzione dell'Inter con Taremi che manda in corridoio per Lautaro che serve in mezzo Carlos Augusto che arriva male nell'impatto sul pallone. All'83' l'Udinese accorcia le distanze con Lucca che viene lanciato in profondità da Brenner e tutto solo davanti a Sommer non sbaglia. Al 92' Correa se ne va in contropiede e prova il tiro morbido a giro con Okoye che si supera mandando la sfera in angolo.



Il tabellino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (59' Ekkelenkamp), Karlstrom (74' Atta), Zarraga (86' Bravo), Zemura; Thauvin (74' Brenner), Davis (59' Lucca). Allenatore: Kosta Runjaic



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni (75' de Vrij); Darmian, Frattesi (85' Zielinski), Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (65' Carlos Augusto); M. Thuram (75' Taremi), Lautaro Martinez (85' Correa). Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 1' Frattesi (I), 35' Kabasele (U), 45' +3' e 47' Lautaro Martinez (I), 83' Lucca (U)

Ammoniti: Karlstrom (U)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)