L'Italia vince l'ultima amichevole prima dell'Europeo. Cosa ha funzionato e cosa no

L'Italia di Luciano Spalletti vince la seconda amichevole pre Euro 2024 contro la Bosnia Erzegovina, per 1-0, grazie al gol del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi con un bell'inserimento e un piatto destro implacabile, su assist di Federico Chiesa. La sfida disputata allo stadio Castellani di Empoli non sarà di certo ricordata come una delle più belle degli azzurri che hanno a tratti faticato a piegare la resistenza degli avversari che si sono difesi con ordine concedendo poco alla nazionale allenata da Spalletti. Il successo ottenuto contro i bosniaci è certamente un ottimo viatico in vista della competizione europea che per l'ltalia prenderà il via sabato 15 giugno alle ore 21 contro l'Albania in un girone di ferro che comprende anche le corazzate Spagna e Croazia.

Luciano Spalletti ha avuto modo, ancora una volta, si sperimentare utilizzando la difesa a tre con Darmian, Buongiorno, Calafiori davanti a quello che sarà il portiere titolare Gigio Donnarumma. In mezzo al campo, inoltre, il ct ha potuto sperimentare con discreti risultati l'utilizzo del doppio playmaker con la coppia formata da Jorginho e Fagioli. Frattesi sulla trequarti è stato il giocatore più mobile e abile ad inserirsi negli spazi mentre Chiesa è sembrato un po' più sacrificato anche se ha fornito poi l'assist per il gol vittoria. Sugli esterni Bellanova e Cambiaso hanno provato a spingere con il giocatore del Torino maggiormente sollecitato, con quello della Juventus invece un po' più conservativo. In attacco Scamacca ha fatto da boa, da punto di riferimento per i compagni ma è stato anche poco servito riuscendo a mettersi poco in mostra se non con un bel tiro, nella ripresa, su assist di Cambiaso, con la grande respinta di Piric.

Nella ripresa, poi, Spalletti ha cambiato i due centrocampisti centrali inserendo la coppia di giocatori della Roma Pellegrini-Cristante, con Dimarco a dar fiato a Bellanova, con il successivo spostamento di Cambiaso a destra. Dentro anche Raspadori e Retegui per Chiesa e Scamacca e da segnalare l'esordio assoluto in nazionale per Folorunsho entrato in campo al posto del match winner Frattesi. La prova dell'Italia è stata sicuramente discreta a cospetto di una Bosnia ridotta ai minimi termini per tanti infortunio tra cui quelli di Kolasinac, Krunic e Dzeko.

Sicuramente servirà alzare, e non di poco, i ritmi di gioco in vista dell'Europeo che è ormai alle porte visto che questa sera i ragazzi di Spalletti avrebbero sicuramente potuto fare molto di più in termini di circolazione del pallone, ma anche di pulizia e qualità negli ultimi 20 metri. In vista dell'esordio ad Euro 2024, però, dovrebbe recuperare il faro del centrocampo Nicolò Barella e da segnalare anche la buona prestazione della linea difensiva con Donnarumma autore di qualche buon intervento, uno al 91' su leggerezza di Dimarco, con il terzetto difensivo formato da Darmian-Buongiorno-Calafiori che hanno concesso poche chance agli avversari se non in tre circostanze con tre leggerezze in fase di alleggerimento.

Il tabellino

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova (65' st Dimarco), Jorginho (65' st Pellegrini), Fagioli (65' Cristante), Cambiaso; Frattesi (31' st Folorunsho), Chiesa (77'Raspadori); Scamacca (83' Retegui). A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Mancini, Zaccagni, El Shaarawy.

Allenatore Luciano SpallettiPiric, Ahmedhodzic, Katic (89' Muharemovic), Bikakcic; Gazibegovic, Hajradinovic (67' Burnic), Tahirovic, Saric (67' Huseinbasic), Mujakic (81'Hadzikadunic); Gigovic(89' Sosic), Demirovic. A disposizione: Hadzikic, Tabakovic. Allenatore Sergej Barbarez38' Frattesi (I)Huseinbasic (B)ChrysovalantisTheouli (Cipro)