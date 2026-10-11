Lo show di Como perde i guantoni di Svilar

Il lunch match in riva al Lago perde uno degli attori principali. La Roma affronterà il Como e proverà a difendere il primato senza il suo baluardo, Mile Svilar, il portiere migliore dell’ultima Serie A e uno dei meno battuti di questa stagione (meglio di lui solo il cagliaritano Caprile, due gol subìti contro tre del belga naturalizzato serbo). «Ha avuto una frattura da stress durante una spinta in allenamento al quinto dito nella parte inferiore, tornerà dopo la prossima sosta», l’annuncio di Gasp.

E così tra i pali giallorossi ci sarà Pierluigi Gollini: l’ultima volta che aveva giocato in Serie A (il 5 ottobre 2024) vestiva la maglia del Genoa e contro aveva l’Atalanta dello stesso Gasp che vinse 5-1. Da quel giorno Gollini accettò il ruolo di vice, lasciando Genova (e Bergamo) per Roma, limando alcuni eccessi caratteriali e diventando sempre più un uomo spogliatoio. Nel frattempo si è sposato e fra poco sarà di nuovo papà. Insieme al difensore Mancini, sarà il secondo italiano in campo visto che in casa Como Kean resterà ai box almeno dieci giorni. «Ha preso una brutta botta nella gara contro il Belgio e poi ha giocato in Francia 90 minuti. In questo senso le comunicazioni tra Federazione e club potrebbero funzionare meglio...», ha polemizzato Fabregas contro l’Italia. «Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati, lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro», la replica del professor Angelo De Carli.

Oggi Gasp e Fabregas, tra i tecnici più influenti in questo momento in Italia, aprono un tour de force con nove gare (tra Serie A e Champions) in 29 giorni.