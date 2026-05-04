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"Loro non vogliono più vedere quell'arbitro"

Così Rocchi con Gervasoni. Ma il nome (si suppone legato ai nerazzurri) non viene fuori

"Loro non vogliono più vedere quell'arbitro"

«Loro non vogliono più vedere quell'arbitro»: ma «loro» chi? Spunta la prima frase intercettata nell'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri intorno alle presunte designazioni pilotate da Gianluca Rocchi (foto), indagato con altri per frode sportiva, allo scopo - è l'ipotesi d'accusa - di favorire l'Inter nello scorso campionato.

A parlare al telefono nell'aprile 2025, riporta il Corriere della Sera, sono Rocchi e il coindagato Andrea Gervasoni, supervisore Var. Il primo si sfoga con il secondo sull'insistenza di quei «loro» per avere un arbitro gradito (Andrea Colombo) e non averne uno sgradito (Daniele Doveri). Tuttavia in oltre un anno di indagini quel pronome non è potuto essere associato a una persona precisa, che si può solo supporre appartenga al «giro» nerazzurro. E infatti l'estate scorsa il gip non ha concesso al pm Maurizio Ascione la proroga delle intercettazioni, visto che fin lì non erano servite a raggiungere l'obiettivo. Anche qui si può solo ipotizzare, grazie a un nome citato dagli indagati - «Giorgio» - e a un ruolo - colui che tra i dirigenti interisti ha il compito di interloquire con il mondo arbitrale - che Rocchi faccia riferimento a Giorgio Schenone.

Il quale però non risulta iscritto, senza contare che solo pochi giorni fa gli inquirenti hanno precisato che l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati. A ogni modo l'inchiesta sarebbe prossima alla chiusura e a quel punto la Procura dovrà scoprire le carte, cioè gli atti a sostegno delle accuse.

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