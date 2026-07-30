L’sms di Gigio agli Azzurri col Mancio

Ci sono due passaggi dell’intervento a ruota libera di Giovanni Malagò che hanno reso pubblico il sentiment dello spogliatoio azzurro dopo il ribaltone delle ultime ore e certificato l’unità di partenza tra le due nuove figure. Il primo è il messaggio ricevuto da Gigio Donnarumma, capitano della Nazionale reduce dal “festacchione” del suo matrimonio in Puglia. Il senso non è da interpretare: «Io e la squadra è quello che volevamo!». Il secondo è il resoconto del colloquio telefonico della speranza avuto lunedì sera con Claudio Ranieri. La prima domanda a bruciapelo rivoltagli è stata la seguente: «Ho scelto Mancini ct, cosa ne pensi?La risposta è stata: va benissimo!». È il segno del cemento spontaneo generato tra le due figure apicali della Nazionale di Malagò, premessa indispensabile per lavorare gomito a gomito nei prossimi quattro anni (nella migliore delle ipotesi). La seconda domanda rivolta a Ranieri ha avuto una risposta scontata. «Vieni a fare il dt?Non ho finito di parlare e mi ha detto: vengo senza se e senza ma». È come se Malagò avesse voluto ancora una volta segnalare la differenza, anche pratica, tra le due trattative concluse al volo, senza estenuanti viaggi di andata e ritorno dei contratti come accaduto con il precedente ticket Maldini-Leonardo.Dev’essere per questo motivo che alla fine del suo intervento, sempre Malagò ha provato a chiudere la parentesi con l’altra coppia ricorrendo al famoso proverbio di casa nostra («non tutti i guai vengono per nuocere»). Lo può ripetere in privato e in pubblico fino a settembre quando comincerà la nuova stagione del calcio azzurro. Allora, qualunque sia il giudizio sulla guida del club Italia, parlerà il campo, conteranno i risultati. Avere dalla propria parte, schierato, lo spogliatoio può costituire un piccolo trampolino di lancio per il ct che deve affrancarsi dalla macchia dell’agosto 2023!







