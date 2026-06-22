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Malagò alla Figc, gli auguri di Geronimo La Russa: “Percorso ricco di aspettative”

Il presidente Aci saluta la nuova guida del calcio italiano e sottolinea il legame comune con la passione per i motori

Malagò alla Figc, gli auguri di Geronimo La Russa: “Percorso ricco di aspettative”
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“Complimenti e in bocca al lupo per un percorso che si preannuncia avvincente e ricco di aspettative”. Così Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, a nome della Federazione Italiana dell'Automobilismo, augura buon lavoro al nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò, ricordando come “ci accomuni la passione per i motori e in particolare per le auto”.

“L’Italia - aggiunge Geronimo

La Russa - è il Paese in cui tutti sono allenatori e il calcio oltre a essere uno sport è senza dubbio un elemento sociale di primissimo livello. Sono certo che Malagò saprà coniugare al meglio passione e programmazione”.

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