Maldini e Pirlo sotto assedio: hanno tutti (o quasi) contro

Sulla candidatura di Andrea Pirlo a ct della prossima Nazionale è iniziato un fuoco di sbarramento. Media e social hanno cominciato a eccepire, a esprimere dubbi, a fare paragoni con le scelte rassicuranti di Germania (Klopp) e Francia (Zidane), due santoni al cospetto invece di un semi-debuttante come l'ex campione del mondo a Berlino. Questo clima può spaventare qualche esponente del consiglio federale non certamente Paolo Maldini che ha le spalle larghissime per andare avanti nel suo nuovo lavoro difendendo la scelta qualora fosse convinto, come pare, di imboccare la strada giusta che è poi la seguente: non un nome ma l'idea. E che il nuovo dt azzurro sia determinato lo si intuisce anche dalla motivazione che alcuni amici dei due ex sodali milanisti raccontano. E cioè alla base di questo orientamento non c'è l'amicizia che pure è innegabile ma la condivisione di una visione calcistica da un lato e la sintonia perfetta su come riorganizzare la catena calcistica delle under giovanili da far giocare tutte con lo stesso sistema di gioco. L'interessato qui inteso come Andrea Pirlo ha fatto finta di niente: ha pubblicato su Instagram le foto della sua vacanza con gli auguri per il compleanno alla moglie Valentina Baldini da cui ha avuto due gemelli nel 2017.

Tutto ciò mentre Malagò, a Milano per suoi impegni, ha forse sentito Paolo Maldini a proposito della famosa short list che resta formalmente aperta comprendendo dunque ancora Roberto Mancini e Antonio Conte. Anzi il neo presidente della Figc ha fatto di più e concordato una partecipazione straordinaria, sua e di Paolo Maldini, alla prossima assemblea della Lega di serie A prevista per giovedì 23 luglio a Milano. Di sicuro non sarà l'occasione per discutere di un eventuale contributo dei club agli investimenti extra della federcalcio: non è un argomento iscritto all'ordine del giorno fanno sapere. Malagò ha colto l'invito di Ezio Simonelli ieri ad Atlanta per assistere alla seconda semifinale mondiale per presentare ufficialmente Paolo Maldini ai presidenti di serie A. E provocherà curiosità l'incontro ravvicinato con il presidente del Milan Paolo Scaroni o con il nuovo ceo Massimo Calvelli. Ecco allora che questi diventeranno i giorni decisivi per sciogliere le riserve sul ct.

Malagò è un abilissimo politico e magari immagina che se il clima diventasse particolarmente sfavorevole a Pirlo, allora potrebbe servire un assist per chiudere la partita con Roberto Mancini e far ripartire la macchina azzurra.