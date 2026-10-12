Maldini trova il 4° gol di fila. Kolo salva la Signora

La Juve parte forte, prendendo rapidamente il pallino del gioco. Dopo i tentativi velleitari di Sarr e Conceiçao, al 15′ arriva una grande chance, ma Nico in area colpisce goffamente sul cross di McKennie. E, nel dominio territoriale bianconero, cinque minuti più tardi ecco il gol del Cagliari: flipper in area, Mendy lavora da pivot per Maldini, che festeggia il 25º compleanno fulminando Vicario. E poco dopo lo stesso portiere vola per deviare in angolo il destro di Winks. La Juve finisce il primo tempo e inizia il secondo riprovandoci da fuori, ma Nico e Douglas Luiz non pungono. Decisamente più pericoloso Zhegrova, che attorno al quarto d’ora della ripresa va al tiro ben quattro volte. Negli ultimi venti, la Juve prende residenza nella metà campo sarda e trova il pareggio con Kolo Muani (36’st), che però a 5′ dalla fine si mangia clamorosamente il gol vittoria.