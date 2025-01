Malore in campo durante la partita: paura per Bentancur. Come sta ora l'ex Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono vissuri attimi di paura in campo nella serata di ieri, giovedì 9 gennaio, quando Rodrigo Bentancur si è accasciato a terra a causa di un malore nel corso del match tra il suo Tottenham e il Liverpool.

L'episodio si è verificato appena undici minuti dopo il fischio di inizio della partita valida per la semifinale di Coppa di Lega in corso di svolgimento nel New White Hart Lane di Londra, che per la cronaca si è conclusa con il risultato di 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete messa a segno al minuto 86 da Lucas Bergvall.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in zona d'attacco, l'ex centrocampista della Juventus ha saltato riuscendo tuttavia solo a sfiorare il pallone con la testa, ma è poi crollato a terra accasciandosi sul terreno di gioco come se avesse perso i sensi in modo improvviso. La situazione è apparsa fin da subito preoccupante sia ai compagni di squadra che agli avversari, i quali hanno iniziato immediatamente a sbracciarsi verso la panchina del Tottenham per invitare il personale medico a soccorrere urgentemente il calciatore.

Per fortuna, anche grazie al pronto intervento dei sanitari, Bentancur ha ricevuto immediata assistenza e ha ripreso i sensi dopo circa nove minuti di paura in campo: il calciatore uruguaiano, a cui è stata posta una maschera d'ossigeno, è stato quindi caricato su una barella e trasportato fuori dal terreno di gioco. Ci ha tenuto, tuttavia, a rassicurare tutti sollevando il pollice verso il pubblico, che gli ha rivolto un applauso di incoraggiamento. Non essendoci state delle gravi conseguenze, la partita è ripresa regolarmente, e l'ex centrocampista bianconero è stato sostituito da Brennan Johnson.

Ovviamente Bentancur è stato trasportato in ospedale per effettuare una serie di esami con l'obiettivo di verificare il suo stato di salute. "Non so come sia potuto accadere l'infortunio di Rodrigo" , ha dichiarato l'allenatore del Tottenham Ange Postecoglou dopo la conclusione del match. "So solo che si è trattato di un problema alla testa e che lui era cosciente al momento della sua uscita dal campo" , ha aggiunto, "per la squadra non è stato facile perderlo in quel modo, ma abbiamo recuperato la concentrazione e abbiamo fatto una grande partita".