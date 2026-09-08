Maresca vince il derby con Farioli, debutto amaro per Ancelotti jr: la notte Champions dei tecnici italiani

Tra le gare di cartello ecco Porto-Manchester City: sulla panchina dei portoghesi c’è Francesco Farioli, attualmente sotto contratto con un biennale da quando ha preso la guida del Porto nel 2025. Gara sostanzialmente equilibrata ma il City ha una maggiore caratura tecnica e vince 2-0, grazie alla doppietta del solito Erling Haaland con la prima rete all’inizio del secondo tempo e la seconda, di interno destro, nei minuti di recupero. Su quella che è stata, per un decennio, la panchina dell’indimenticato Pep Guardiola, adesso siede Enzo Maresca che raccoglie un’eredità per nulla semplice.

Dunque, quello andato in scena allo stadio “do Dragao” è stato una sorta di derby tra i due allenatori italiani. Il City poteva vincere con un margine anche più ampio ma il Porto ha resistito e respinto gli attacchi del club inglese con ottime parate di Diogo Costa.

Quello di Maresca, in realtà, è un ritorno visto che nella stagione 2022-2023 Maresca è stato proprio il collaboratore tecnico di Guardiola: poi ecco le esperienze, in Premier League, con Leicester e Chelsea e adesso con una delle squadre più importanti d’Europa e del mondo.

Sconfitto il Lille di Ancelotti

Senz’altro deluso per il debutto in Champions è Davide Ancelotti che, conclusa l’esperienza nello staff della Nazionale del Brasile accanto al padre, dal 1° giugno di quest’anno è diventato allenatore dei francesi del Lille. Peccato, perché la gara sembrava essersi messa sui binari giusti grazie alle reti di Ueda e Ribeiro mentre gli spagnoli vanno in rete, nel primo tempo, con Bartra. Il 2-1 sembrava far dormire sonni tranquilli agli uomini di Ancelotti ma in pochi minuti nella ripresa cambia tutto: prima il pareggio del Betis ancora con Bartra (doppietta), poi al minuto 53 arriva il sorpasso con Parrott. Tre minuti dopo l’espulsione di Ethan Mbappé, Lille in 10 uomini. Ci prova l’ex rossonero, Giroud, a sfiorare il gol del pareggio all’83esimo.

Il prossimo turno

La prossima gara il Lille la giocherà sul campo dell’Arsenal il 13 ottobre: il giorno dopo, la super sfida tra Manchester City e Psg mentre il Porto, sempre il 14 ottobre, sarà chiamato alla trasferta contro il Betis Siviglia.