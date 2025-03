Mbappé fa scena muta, ma un Diaz "Real" castiga l’Atletico

Ascolta ora 00:00 00:00

Derby di Madrid per palati fini con tre gol bellissimi nell'andata degli ottavi di Champions, con il Real che la spunta 2-1 sull'Atletico lasciando ancora tutto aperto in vista del ritorno. Partita intensa fin da subito, ma poco spettacolare come ogni derby europeo, questo accompagnato anche dalla tensione strisciante che va avanti da settimane tra le due squadre a causa di alcune controversie arbitrali nella Liga. Non si fa in tempo quasi a capire le posizioni in campo, comunque, che il Real ha già colpito con Rodrygo, uno dei pupilli di Ancelotti: il brasiliano da destra ubriaca di dribbling il povero Javi Galán e fulmina il portiere Oblak con il sinistro. Ma è un Atletico quadrato, che pareggia sempre nella prima frazione con un altro pezzo di bravura, stavolta di Julian Álvarez, centravanti argentino strappato l'estate scorsa al Manchester City per 75 milioni. Il Ragno, questo il suo soprannome, riceve tutto spostato a sinistra, fa due passi verso il centro e scarica un tiro a giro imprendibile anche per il lunghissimo Courtois. La serata tuttavia deve proseguire con gol splendidi, come il 2-1 di Brahim Diaz (nella foto). L'ex milanista, migliore in campo, dopo un duetto con Mendy supera Gimenez con un tunnel e trova l'angolino con un tocco di precisione. Solo a questo punto i ritmi calano, con Simeone che forse si accontenta di perdere di misura, pensando alla sfida di ritorno in casa tra una settimana.

Nel finale l'unico spunto di un irriconoscibile Mbappé che si libera in area non riesce a servire Vinicius e poi appoggia a Modric che deposita la palla tra le braccia di Oblak.

Nelle altre partite di ieri spicca il 7-1 dell'Arsenal in casa del Psv (a bersaglio anche Calafiori) mentre l'Aston Villa vince 3-1 a Bruges e pareggiano 1-1 Borussia Dortmund e Lille.